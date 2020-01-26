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Хоккейный матч в Лиде был прерван из-за сообщения о пожаре

26.01.2020 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К тому времени местные хоккеисты вели в счете, однако после незапланированной паузы позволили сопернику отличиться трижды и в итоге уступили, пишет «Лидская газета».


25 января в лидском Ледовом дворце проходил поединок высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею между командами «Лида-2» и «Гомель-2». Неожиданно местные хоккеисты, идущие в аутсайдерах, захватили лидерство в счете, которое держалось до середины заключительного периода. Однако на 48-й минуте хоккейные баталии прервала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Под звуки многочисленных сообщений о пожарной опасности поединок был прерван, а хоккеисты и зрители, наблюдавшие за ходом встречи, поспешили на выход из Ледового дворца.

Спустя двенадцать минут игра возобновилась. Оказалось, что после данного матча следующими выйти на лед должны были команды, участвующие в Юношеской хоккейной лиге, – «Гележинис Вилкас» из Вильнюса и «Брест». В ходе разминки один из юных хоккеистов угодил мячом в тревожную кнопку, из-за чего и произошло ложное срабатывание системы оповещения.

Что касается поединка между «Лидой-2» и «Гомелем-2», то после паузы гости смогли забросить в ворота «рыцарей» три шайбы и добиться волевой победы – 5:3. Завтра между этими же командами пройдет ответная встреча. Начало – в 13.00.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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К тому времени местные хоккеисты вели в счете, однако после незапланированной паузы позволили сопернику отличиться трижды и в итоге уступили, пишет «Лидская...
 
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