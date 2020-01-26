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«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником

26.01.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День науки 26 января отмечают в Беларуси. С профессиональным праздником ученых поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений – это национальное богатство, триумф всего белорусского народа.

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Новости Беларуси. День науки 26 января отмечают в Беларуси. С профессиональным праздником ученых поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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