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«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День науки 26 января отмечают в Беларуси. С профессиональным праздником ученых поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником
Новости Беларуси. День науки 26 января отмечают в Беларуси. С профессиональным праздником ученых поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в...
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