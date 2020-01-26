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В Минске начнут бесплатно отдавать остатки еды из ресторанов

26.01.2020 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске появился Telegram-бот «Забрать еду», похожий на «Смачнаежка», но кафе там будут предлагать забрать еду бесплатно.





Чтобы видеть предложения заведений, нужно нажать кнопку start в канале. Как только ресторан опубликует объявление о доступных для передачи продуктах, вам придет сообщение, в котором будет указано название ресторана, наименования продуктов, их количество, а также время, в которое можно их забрать. Под сообщением будут две кнопки: «Забрать» и «Информация». Если вы хотите забрать еду, нужно будет указать свой контакт и социальный статус — некоторые кафе будут отдавать еду только людям определенного социального статуса.

Создатели сервиса подчеркивают, что все продукты, которые передает ресторан, не просрочены, соответствуют дате срока годности и пригодны к употреблению.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появился Telegram-бот «Забрать еду», похожий на «Смачнаежка», но кафе там будут предлагать забрать еду бесплатно.
 
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