«Эта история не кончится ничем из-за батьки». Латынина объяснила, почему в случае с Беларусью Кремль проиграет

«Ничего и не получится, если не случится каких-то физических событий типа «солсберецкого шпиля», считает известная публицистка.





«Эхе Москвы» Юлия Латынина анализирует конституционные изменения в России: В программе «Код доступа» наЮлия Латынина анализирует конституционные изменения в России:





— И, конечно, понимаете, что в Конституции специально прописан механизм, что Российская Федерация может с чем-то объединяться или к чему-то присоединяться. Понятно, что в первую очередь хотелось бы объединиться с Беларусью, и тогда бы это был такой замечательный с точки зрения нынешней власти замена «Крымнаша».





По мнению журналистки, главным препятствием к объединению России и Беларуси в настоящий момент является Александр Лукашенко, «который, вообще, совершенно замечательный игрок, который всё время хочет и иметь свой пирог и съесть его, и который, с одной стороны, хочет пользоваться всеми экономическими преимуществами, которые дают ему пребывание, грубо говоря, в статусе российского вассала, находящегося на окормлении, а, с другой стороны, который этот же статус использует постоянно для шантажа России и пытается играть между ней и Западом, хотя Западу батька, откровенно говоря, не так-то уж и нужен».





— Эта история, которая, несомненно, продолжается, и которая, на мой взгляд, не кончится ничем из-за батьки, конечно, если с ним, не дай боги, что-то не случится как типа «солсберецкого шпиля», — так вот эта история, она очень долго и давно задумывалась.





Я напоминаю, что знаменитый «Северный поток-2», который сейчас остановлен в связи с американскими санкциями, он на самом деле, конечно, задумывался против Беларуси. Потому что очень часто можно прочитать, что, дескать, это против Украины. Украина переживет с «Северным потоком-2». Даже если по территории Украины не будет прокачиваться российский газ, это для Украины, конечно, означает некоторые денежные решения, но это не критично даже при размерах ее экономики и уж, тем более, не критично с точки зрения снабжения Украины газом, потому что Украина сейчас газ все равно получает по реверсу.





А вот, что касается батьки, это абсолютно беда, потому что «Северный поток-2» идет мимо территории Беларуси. И заметьте, что батька не сможет получать реверсом этот газ по той простой причине, что все газопроводы на территории Беларуси принадлежат «Газпрому». То есть это технически невозможно будет сделать, не нарушая гигантского количества международных и внутренних обязательств.





И если, например, с этими газопроводами что-то случится и в Кремле скажут: «Ой, извините, у нас тут прорвалось, мы что-то не можем включить, что-то образовалось, что-то взорвалось, но, конечно, если вы с нами объединитесь, то мы быстрее починим, если вы не объединитесь».





И вторая история, которая тоже готовилась загодя, это акцизные сборы на нефть. Потому что, напоминаю, что нефть российская в течение долгого времени облагалась экспортной пошлиной 30% и, собственно, бизнес батьки заключался в том, что он получал нефть по внутренним ценам, очень небольшую часть ее перерабатывал, а две трети полученного отправлял на экспорт. И, как в том анекдоте, «вот на эти 2% я живу».





И вот еще прошлым летом Дума приняла закон, поправки в новый кодекс, согласно которым экспортные платежи на нефть стали отменяться постепенно. И та подушка безопасности, которой снабжали батьку, она исчезла. И, увидев, что батька противится до последнего, стоит как кремень и у Кремля ничего не получается, я делаю прогноз, что ничего и не получится, если не случится каких-то физических событий типа «солсберецкого шпиля».









Потому что, если вы заметите, во внешних отношения России есть удивительная особенность. Каждый раз, когда Кремль сталкивается с приличными государствами типа Америки, Европы, Кремль оказывается наглее и поэтому побеждает. Все разводят руками, условно говоря, как у в случае с только что захваченной в заложницы Наамой Иссахар, но, в конце концов, делают то, что Кремлю надобно, например, уступают Александровское подворье.





А когда Кремль сталкивается с более отмороженными государствами типа Иран или Северная Корея, или покойник Муаммар Каддафи и, конечно, тот же самый батька, то оказывается, что у вот этих яйца еще отмороженней, и Кремль неизменно проигрывает.