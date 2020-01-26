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Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

26.01.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Тем временем китайские медики уточнили симптомы заболевания – сухой кашель, высокая температура, головная боль, могут наблюдаться расстройство желудка и общая слабость. Вакцина от вируса до сих пор не изобретена.

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Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года произошла первая вспышка заболевания. К этому дню случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны.

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых

На фоне стремительного распространения вируса в 25 регионах Китая введен наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Закрыты 10 городов и часть Великой Китайской стены.

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Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в...
 
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