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Китайские медики уточнили симптомы коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем китайские медики уточнили симптомы заболевания – сухой кашель, высокая температура, головная боль, могут наблюдаться расстройство желудка и общая слабость. Вакцина от вируса до сих пор не изобретена.
Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года произошла первая вспышка заболевания. К этому дню случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны.
На фоне стремительного распространения вируса в 25 регионах Китая введен наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Закрыты 10 городов и часть Великой Китайской стены.
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Новости Китая. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 56 человек. Диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов, обратившихся за помощью, сообщили в...
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