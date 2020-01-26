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Три продукта, которые считаются полезными, но могут убить

26.01.2020 14:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди, которые следят за свои здоровьем, всегда выбирают полезные продукты. Но не все то золото, что блестит, утверждают диетологи.

Три продукта, которые считаются полезными, но могут убить
Другими словами — даже те продукты, которые считаются полезными, таят в себе немалую опасность и, по сути, являются убийцами организма.

И что же это за продукты?

Консервированные помидоры


Сами помидоры, которые являются отличным источником ликопина, укрепляющего иммунитет, безобидны. Чего не скажешь о банках, в которых они находятся: внутреннее покрытие емкости содержит бисфенол А, который может спровоцировать гормональный дисбаланс.

Рыба



При выборе рыбы эксперты рекомендуют быть очень осторожными: в ней может содержаться ртуть. А при выращивании лосося во многих рыбных хозяйствах не брезгуют применением антибиотиков.

Рис


Диетологи советуют отказаться от регулярного употребления риса: в очищенном рисе почти нет полезных веществ, а вот мышьяк там вполне может присутствовать. Если без риса уж никак не обойтись, можно сделать свой выбор в пользу цельнозернового бурого и дикого риса.
 
 
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Люди, которые следят за свои здоровьем, всегда выбирают полезные продукты. Но не все то золото, что блестит, утверждают диетологи.
 
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