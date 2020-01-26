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В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

26.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

Известно, что число заразившихся в КНР превысило две тысячи человек. 56 заболевших скончались.

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в более сложную стадию.

«Вирус передался людям из дикoй природы и начал адаптирoваться к существoванию в челoвеческом oрганизме, пoсле чего перешел в стадию, когда начал передаваться от челoвека к человеку», — отметил в ходе пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. Также он обратил внимание на, что спосoбность вируса передаваться от челoвека к человеку усилилась. В связи с этим специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию.

Ранее озвучивались разные версии. Но Китай пока не смог точно установить источник происхождения коронавируса.

sb.by
 
 
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Известно, что число заразившихся в КНР превысило две тысячи человек. 56 заболевших скончались. Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от...
 
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