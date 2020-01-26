СМИ: задержали директора беларуского комбината. Что известно про рейс «Белавиа», который летел в Мюнхен, но приземлился в Гродно

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам, как один из самолетов «Белавиа» вылетел из Минска в Мюнхен, долетел до Польши, но потом развернулся и приземлился в Гродно. Где с рейса сняли шестерых человек. Кажется, источники TUT.by знают , кого задержали.

Вероятно, один из тех, кого сняли с рейса – директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Об этом сегодня целый день говорят в самой Городеи, население которой всего четыре тысяч человек.

Как рассказали TUT.by местные жители, в субботу на их сахарном комбинате был обыск, и сейчас кабинет руководителя якобы опечатан.

Тот факт, что с самолета, который развернули и посадили в Гродно, сняли именно директора комбината, также подтверждает анонимный источник TUT.by. Об этом говорят и источники pressball.by. Это же подтверждает один из сотрудников сахарного комбината.Но официальной информации о задержании Криштаповича нет.



— Вчера узнали, что Криштаповича сняли с самолета. Вчера же приезжали завод трясли, обыск был, его кабинет вроде опечатали, — пока мужчина рассказывает, возле него останавливаются женщины и тут же встревают в разговор:

«Летел в отпуск». Что известно о Криштаповиче

Михаилу Криштаповичу 63 года, он возглавляет сахарный комбинат уже больше двадцати лет. Сотрудники завода и местные жители Городеи говорят о нем так: «Толковый мужик, поднял завод, при нем люди стали жить». Еще в четверг, по словам сотрудников завода, Криштапович был на работе, а в пятницу «улетел в отпуск».

МВД, КГБ, Погранкомитет пока не прокомментировали инцидент с самолетом, в СК не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть информацию». «Белавиа» тоже молчит, впрочем, как и всегда.

Предыстория

24 января «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Самое интересное – лайнер уже был в воздушном пространстве Польши, но его развернули и вернули на территорию Беларуси.

Самолет вылетел из Минска с задержкой на три часа. Пассажиры борта рассказали журналистам, что задержку рейса в Минске им объяснили технической неисправностью. Через два часа полета (сколько и нужно лететь из Минска в Мюнхен), самолет начал снижаться. «Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми). Через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», – рассказали пассажиры.

После того, как шестерых сняли с рейса, остальных пассажиров, по их же словам, тоже попросили покинуть борт вместе с ручной кладью, «чтобы лайнер дозаправили топливом». По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — рассказал один из пассажиров. Он же уточнил, что «Белавиа» ничего не объяснила пассажирам, которые из-за внезапной посадки в Гродно прилетели в Мюнхен на 5-6 часов позже.