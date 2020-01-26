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Минюст рассказал, как меняют Кодекс об административных правонарушениях
Источник материала: Партизан
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский рассказал, как идёт работа над изменением Кодекса об административных правонарушениях.
По его словам, из КоАП хотят исключить статьи, по которым не наказывают, и пересмотрят виды и размер взысканий, передает
В качестве примера статей, которые исключат, он привёл неправомерное использование красного креста и полумесяца. "Как минимум за последние три года данная статья ни разу не использовалась и к ответственности никто не привлекался. Зачем, спрашивается, наличие статей в кодексе, которые не работают?" — сказал глава Минюста.
Правонарушения, подпадающие под действие КоАП, разделят на категории в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий, а виды и размеры взысканий пересмотрят в зависимости от причиненного вреда.
Кроме того, планируется сократить число госорганов и организаций, у которых есть право составлять административные протоколы и вести административные процессы.
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Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский рассказал, как идёт работа над изменением Кодекса об административных правонарушениях.
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