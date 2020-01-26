С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3-х лет ➡ до 38 рублей

Источник материала: Новости Волковыска

С 1 февраля 2020-го в Беларуси вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в связи с ростом среднемесячной зарплаты по стране за предыдущий квартал.

Размеры пособий в Беларуси пересчитывают два раза в год – в феврале и в августе. Соотвественно, новые суммы будут действительны до 31 июля 2020 года.

Размер ежемесячного пособия с 1 февраля:

на первого ребенка увеличивается с 376,11 рублей до 405,48 (на 29 рублей 37 копеек или 35% больше от текущей суммы );

увеличивается с 376,11 рублей до 405,48 (на 29 рублей 37 копеек или 35% больше от текущей суммы ); на второго и последующих – с 429,84 до 463,4 (на 33 рубля 56 копеек или 40% больше от текущей суммы);

– с 429,84 до 463,4 (на 33 рубля 56 копеек или 40% больше от текущей суммы); на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – с 483,57 до 521,33 (на 37 рублей 76 копеек или 45% больше текущей выплаты).

Об изменениях сообщает Министерство труда и социальной защиты.

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа 2019 года. Тогда выплаты выросли от 13,65 до 17,55 рубля.





Кроме того, с февраля должны пересмотреть размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка, однако пока точные суммы не называются. Эта выплата зависит от размера бюджета прожиточного минимума.