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Демократы могут запретить Трампу баллотироваться на выборах президента США

26.01.2020 17:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это связано с процедурой импичмента.

Адвокат президента США Пэт Чиполлоне заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа может повлиять на президентские выборы.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если представители Демократической партии смогут запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, это будет означать вмешательство в выборы.

Чиполлоне отметил, что таким образом демократы нарушат Конституцию США.

Ранее Сенат поддержал правила проведения суда над Трампом, предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.

21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа. К присяге привели главу Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.

Обвинителями предназначены семь демократов из Палаты представителей США.

Трамп обвиняется по двум статьям - в злоупотреблении президентской и в препятствовании расследованию Конгресса по импичмента. Большинство в Сенате имеют республиканцы.
 
 
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