Демократы могут запретить Трампу баллотироваться на выборах президента США

Адвокат президента США Пэт Чиполлоне заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа может повлиять на президентские выборы.





Reuters . Об этом сообщает





По его словам, если представители Демократической партии смогут запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, это будет означать вмешательство в выборы.





Чиполлоне отметил, что таким образом демократы нарушат Конституцию США.





Ранее Сенат поддержал правила проведения суда над Трампом, предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.





21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.





16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа. К присяге привели главу Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.





Обвинителями предназначены семь демократов из Палаты представителей США.





Трамп обвиняется по двум статьям - в злоупотреблении президентской и в препятствовании расследованию Конгресса по импичмента. Большинство в Сенате имеют республиканцы.



