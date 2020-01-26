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В аварии в Городокском районе пострадали четыре человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 января около половины десятого утра рядом с деревней Новка Городокского района произошла авария.
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С использованием специнструмента подразделения МЧС вызволили мужчину и передали его медикам. Водитель и пассажиры получили разные травмы и были госпитализированы.
На неделе в Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево.
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Новости Беларуси. 26 января около половины десятого утра рядом с деревней Новка Городокского района произошла авария. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту...
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