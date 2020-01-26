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В аварии в Городокском районе пострадали четыре человека

26.01.2020 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 января около половины десятого утра рядом с деревней Новка Городокского района произошла авария. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что Mazda 6 съехала в кювет. В машине ехали четыре человека, водитель оказался заблокирован. 

В аварии в Городокском районе пострадали четыре человека
Фото: МЧС Беларуси 

С использованием специнструмента подразделения МЧС вызволили мужчину и передали его медикам. Водитель и пассажиры получили разные травмы и были госпитализированы. 

В аварии в Городокском районе пострадали четыре человека
Фото: МЧС Беларуси 

На неделе в Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель получила телесные повреждения – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 26 января около половины десятого утра рядом с деревней Новка Городокского района произошла авария.  По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту...
 
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