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«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте
26.01.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Балет на льду в 2-х действиях на музыку Чайковского «Лебединое озеро» показал в Ледовом дворце Бреста государственный балет на льду из Санкт-Петербурга.
Чарующая музыка, изящные, плавные движения и безупречное фигурное катание – все эти составляющие удерживали внимание, интерес публики от начала и до конца представления. Зрители были в восторге от балета и долго аплодировали артистам.
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Балет на льду в 2-х действиях на музыку Чайковского «Лебединое озеро» показал в Ледовом дворце Бреста государственный балет на льду из Санкт-Петербурга. ...
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