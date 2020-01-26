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«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

26.01.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Балет на льду в 2-х действиях на музыку Чайковского «Лебединое озеро» показал в Ледовом дворце Бреста государственный балет на льду из Санкт-Петербурга.

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

Чарующая музыка, изящные, плавные движения и безупречное фигурное катание – все эти составляющие удерживали внимание, интерес публики от начала и до конца представления. Зрители были в восторге от балета и долго аплодировали артистам.

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

«Лебединое озеро» на льду показали в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Балет на льду в 2-х действиях на музыку Чайковского «Лебединое озеро» показал в Ледовом дворце Бреста государственный балет на льду из Санкт-Петербурга. ...
 
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