Михаил Пастухов: Кремль может «пристегнуть Беларусь» к маю

«РЕФЕРЕНДУМЫ МОГУТ ПРОЙТИ И В РОССИИ, И В БЕЛАРУСИ»





-Какую комбинацию задумал Путин?





- Очевидно, что предпринята попытка укрепить единоличную власть, получить дополнительные опоры этой власти, в т.ч. путем использования такого малозначимого института, как Госсовет. Именно Госсовет как коллективный орган особо доверенных лиц может стать точкой опоры для Путина. На мой взгляд, он может стать председателем этого органа, опираясь на силовые структуры. В то же время должность президента превратится в мягкую игрушку. Ее роль может выполнять любой из ближнего окружения Путина. К примеру, Кириенко. Правительство, как всегда, будет отвечать за реальное положение дел в стране и на него всегда можно переводить стрелки.





В качестве «пряников» в инициативе Путина используется обещание существенно повысить уровень доходов населения, всячески стимулировать рождаемость. Как говорится, народу - пряники, а кесарю - кесарево, т.е. власть.





Реформировать Конституцию и укрепить единоличную власть собираются без всяких оснований. Совершенно неожиданной является и отставка правительства. То ли Путин с Медведевым не поделили должности, то ли еще что-то произошло. Иначе трудно объяснить скоропалительную отставку правительства с назначением уже на следующий день нового премьер-министра.





В Конституции собираются изменить положение о том, что нормы международного права имеют приоритет над национальным законодательством. Тем самым Россия намерена отказаться от стандартов международного права. В частности, Путин выразил недовольство решениями Европейского суда по правам человека, который часто признает Россию нарушителем прав человека в Совете Европы. Это обстоятельство также вызывает серьезные опасения.





- Временные рамки конституционных преобразований в России определены?





- По информации российского политолога Пионтковского, конституционный референдум планируется на начало мая. В это время российские власти собираются широко отпраздновать 75-летие победы над Германией. С новыми полномочиями Путин может претендовать на статус самодержца, хотя срок его президентских полномочий сохраняется до 2024г.





- В результате Путин получает кесарево, а россияне получают…





- …небольшие пряники в виде повышения зарплат, пенсий, пособий. Многодетные семьи получат материнский капитал - всем по конфетке. Но основной пирог достанется Путину и его окружению.





- Таким образом, Путин решил «проблему-2024», не прибегая к помощи «союзного государства».





- Да, Кремль может провести свою конституционную комбинацию и решить проблему пролонгации власти. Но политика т.н. интеграции продолжится вплоть до ее логического конца, т.е. до полного и окончательного включения Беларуси в состав Российской Федерации. В этой связи можно предположить, что референдумы могут пройти параллельно и в России, и в Беларуси.





«ПОЛЕ ДЛЯ МАНЕВРА СУЗИТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ»





- Как «конституционная реформа» Путина повлияет на отношения с Беларусью?





- Однозначно позиция России станет более уверенной, так как фактор времени не будет иметь определяющего значения. Экономическая экспансия будет продолжаться. Судя по всему, белорусским властям просто некуда деваться в силу зависимости от России - как по нефти, газу, так и по кредитам. Поле для маневра сузится еще больше.





- Какие сроки отводятся для достижения целей «углубленной интеграции»?





- Думаю, «белорусский вопрос» планируется решить до мая. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, исходя из логики событий. Работа конституционной комиссии началась быстро - буквально через пару дней после объявления инициативы. Комиссия сформирована сугубо избирательно, непонятно, что это за люди. По большому счету, для внесения поправок в Конституцию нужно создавать комиссию решением Государственной думы. Однако в России ограничились келейным составом. Это напоминает белорусскую практику, когда президент поручил судьям Конституционного суда подготовить какие-то предложения по изменению Конституции. Тем не менее, замысел доведен до сведения «своих юристов». Останется его лишь правильно сформулировать в виде правовых норм.





- Каким образом в России планируют решить «белорусскую проблему»?





- Политические события в Беларуси могут ускориться после этой инициативы Путина. Нельзя исключить, что Россия вмешается в ход президентских выборов. Прежде всего по той причине, что Лукашенко проявляет строптивость в отношениях с Россией и слишком укоренился в Беларуси, а также потому, что имидж белорусского руководства серьезно подорван в связи с разоблачениями бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского. Весьма вероятно, что белорусские власти захотят провести выборы раньше срока. Опять же, нельзя исключить, что в мае могут одновременно пройти референдумы в России и Беларуси, если будут подписаны документы по «углубленной интеграции».





- А если не будут?





- Насколько известно, несогласованной осталась последняя, 31-я «дорожная карта». Но Россия настаивает, что соглашения о дешевой нефти и газе могут быть подписаны в случае выполнения всего комплекса обязательств. Подписание 31-й карты фактически означает объединение Беларуси и России в одно государство, а по сути - включение белорусского государства в состав России. В таком случае логично предположить, что вопросы интеграции будут вынесены на референдумы. А это значит, что в Конституцию Беларуси тоже будут внесены соответствующие поправки.





- Лукашенко устраивает такой сценарий?





- Мне кажется, Россия будет решать этот вопрос, исходя из своих геополитических интересов. Практика показывает, что судьбы отдельных людей, даже руководителей страны, в политике не имеют особого значения. Примером может быть неожиданная отставка Медведева, который вынужден довольствоваться скромной должностью заместителя председателя Совета безопасности России, т.е. помощника Путина. Определенные гарантии могут предложить и бессменному руководителю Беларуси, если посчитают необходимым сделать замену на новом этапе развития российского государства.





- Это значит, что Лукашенко опоздал со своей схемой транзита власти?





- Похоже, да. Теперь руководству Беларуси придется менять долгосрочные планы с учетом российских реалий, так сказать, встраиваться в процесс преобразования России. Более того, Кремль захочет решить все проблемы в комплексе, в т.ч. связанные с «углубленной интеграцией».





«НА ЭТИ ЦЕЛИ ДЕНЕГ ЖАЛЕТЬ НЕ БУДУТ»





- Какие же правки в Конституцию Беларуси предполагается вносить после российской «конституционной реформы»?





- Весьма вероятно, что президент поделится частью полномочий с парламентом, правительством, но оставит за собой возможность руководить Советом безопасности, быть главнокомандующим и представлять кандидатуры министров обороны, МВД, КГБ. Это одна из наиболее вероятных поправок.





Возможно, в Конституции найдет свое отражение роль Беларуси в рамках «союзного государства». По всей видимости, необходимо обеспечить место надгосударственных органов и будет определяться статус союзных парламента, правительства, возможно, введена должность руководителя «союзного государства». Вполне вероятно, что появится и должность вице-президента «союзного государства». Тогда неизбежно возникнет вопрос: кто станет руководителем «союзного государства»? Если Путин возглавит Госсовет России, то получит ли он право параллельно возглавлять и «союзное государство» - одновременно занимать две руководящие должности? Эту дилемму придется решать. Но если вопрос об «углубленной интеграции» и создании наднациональных органов будет решен, это придется урегулировать на конституционном уровне.





А кроме того, вопрос по международному праву придется решать на уровне «союзного государства». Что выше - акты «союзного государства», решения российского руководства, белорусского руководства или международное право? Думаю, предпочтение будет отдаваться «союзному государству», которое в будущем, по всей видимости, преобразуется в Российскую Федерацию, а Беларуси уготовят роль российского субъекта. Дрейф в сторону России завершится включением Беларуси в состав РФ. Других вариантов развития белорусско-российских отношений не предвидится, если будет, возможно, принят Конституционный акт «союзного государства».





И, конечно же, вопрос о пряниках останется в любом случае - придется задобрить народ. Надо будет повышать минимальную зарплату, увеличивать пенсии, пособия, прежде всего на рождение детей, чтобы решать демографическую проблему. Думаю, на эти цели денег жалеть не будут, тем более что нужно показать преимущества «союзного государства».





Возможно, в Беларуси наконец-то решится вопрос об отмене смертной казни, поскольку в России ее нет. Минску придется решать вопрос о введении института уполномоченного по правам человека. Не исключены и другие бонусы для граждан «союзного государства». Нельзя исключать появление определенных льгот и для призывников: профессиональная контрактная армия должна развиваться. Если будет принято решение о создании общих Вооруженных сил, то необходимость 100-процентного призыва на военную службу может отпасть.





Главные вопросы: трансформация действующей системы власти в сторону ослабления полномочий президента и расширения полномочий парламента и правительства, функционирование надгосударственных органов власти и бонусы для населения - должны найти свое отражение в новой Конституции. Создать «союзное государство» можно за счет «памяркоўнага» большинства, которое озабочено уровнем жизни, а не думает категориями независимости и суверенитета.