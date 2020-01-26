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В феврале на Землю обрушатся мощные магнитные бури: названы точные даты

26.01.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Магнитные бури способны спровоцировать ухудшение самочувствие у людей, раздражительность и обострение хронических болезней. В феврале 2020 года будет три сильных периода повышенной геомагнитной обстановки.

Первая магнитная буря накроет Земля уже в следующие выходные. Она начнется 2 февраля и закончится 4 числа. Однако повышенное действие солнечной активности люди будут ощущать почти в течении целой недели, с 1 по 6 февраля.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным и его воздействие могут почувствовать даже те, у кого нет метеочувствительности. У людей может начаться бессонница, головные боли и резкие скачки давления.

Небольшая вспышка охватит Землю 23-24 февраля, но ее воздействие будет незначительным, а вот 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.
 
 
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Магнитные бури способны спровоцировать ухудшение самочувствие у людей, раздражительность и обострение хронических болезней. В феврале 2020 года будет три сильных...
 
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