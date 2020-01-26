Директор генерального спонсора ФК «Городея» Михаил Криштапович был снят с авиарейса «Минск-Мюнхен»

24 января в Гродно совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Минск — Мюнхен.





Как сообщили СМИ, борт компании "Белавиа" развернули над Польшей, после он вернулся в белорусское воздушное пространство. Случившееся сначала объяснили техническими неполадками, однако затем прибывшие пограничники сняли с рейса шесть человек. С ручной кладью и багажом. После этого самолет вновь взял первоначальный курс и доставил пассажиров к месту назначения с задержкой в несколько часов.





Onliner.by со ссылкой на одного из очевидцев пишет: "Вошли люди в зеленой форме — скорее всего, пограничники. Они вызвали несколько пассажиров (шестерых: двое из одной семьи, четверо — из другой, если не ошибаюсь), вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели. <...> Пассажиров, которым предстояло выйти, называли по фамилии. Вероятно, это были муж с женой и их родители постарше. Вроде бы выводили еще четырех людей, но их потом вернули (возможно, они были с маленькими детьми, но я не уверен). Выглядели они необрадованными, что естественно, но и в истерике не бились. Двое были с одной фамилией, четверо с другой. Все названные люди перед рейсом сидели вместе большой компанией, по-моему, выпили даже по бокалу шампанского. Но пьяными они не были". со ссылкой на одного из очевидцев пишет: "Вошли люди в зеленой форме — скорее всего, пограничники. Они вызвали несколько пассажиров (шестерых: двое из одной семьи, четверо — из другой, если не ошибаюсь), вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели. <...> Пассажиров, которым предстояло выйти, называли по фамилии. Вероятно, это были муж с женой и их родители постарше. Вроде бы выводили еще четырех людей, но их потом вернули (возможно, они были с маленькими детьми, но я не уверен). Выглядели они необрадованными, что естественно, но и в истерике не бились. Двое были с одной фамилией, четверо с другой. Все названные люди перед рейсом сидели вместе большой компанией, по-моему, выпили даже по бокалу шампанского. Но пьяными они не были".





По сообщению источника портала, люди в форме применительно к упомянутым шестерым пассажирам называли две фамилии — Рудник и Криштапович.





pressball.by , полученным из нескольких источников, среди граждан, которые были сняты с рейса на Мюнхен, находится Михаил Криштапович. Это директор ООО "Городейский сахарный комбинат" — генерального спонсора футбольного клуба "Городея". 63-летний Михаил Васильевич — большой поклонник футбола, подъем команды из поселка Несвижского района до элитных высот следует в первую очередь связывать с поддержкой возглавляемого им предприятия. По сведениям, полученным из нескольких источников, среди граждан, которые были сняты с рейса на Мюнхен, находится Михаил Криштапович. Это директор ООО "Городейский сахарный комбинат" — генерального спонсора футбольного клуба "Городея". 63-летний Михаил Васильевич — большой поклонник футбола, подъем команды из поселка Несвижского района до элитных высот следует в первую очередь связывать с поддержкой возглавляемого им предприятия.





Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.