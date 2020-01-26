|
Директор генерального спонсора ФК «Городея» Михаил Криштапович был снят с авиарейса «Минск-Мюнхен»
Источник материала: Партизан
Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.
Как сообщили СМИ, борт компании "Белавиа" развернули над Польшей, после он вернулся в белорусское воздушное пространство. Случившееся сначала объяснили техническими неполадками, однако затем прибывшие пограничники сняли с рейса шесть человек. С ручной кладью и багажом. После этого самолет вновь взял первоначальный курс и доставил пассажиров к месту назначения с задержкой в несколько часов.
По сообщению источника портала, люди в форме применительно к упомянутым шестерым пассажирам называли две фамилии — Рудник и Криштапович.
По сведениям
Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)