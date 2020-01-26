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Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

26.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. 

На предупреждение пожаров и гибели людей от них направлена республиканская акция МЧС «Безопасность – в каждый дом!»

В рамках ее первого этапа спасатели Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие под девизом «Трезвый взгляд на безопасность». Его участниками стали люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни и на сегодняшний день проходят курс лечения в учреждении здравоохранения «Психиатрия-наркология».

Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

Спасатели еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности, рассказали о причинах пожаров, привели примеры, когда из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения гибли люди. От теории перешли к практике: работники МЧС провели опыт по горению пищи на плите и рассказали, как правильно ее затушить.

Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

Представители Гродненского областного комбината противопожарных работ показали, как работает автономный пожарный извещатель и рассказали, почему так важно установить его у себя дома. Представитель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста провел мастер-класс по оказанию первой помощи.

Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

Вторая часть мероприятия представляла собой работу тематических интерактивных площадок. Пациентам предложили поучаствовать в квест-игре. По легенде, в одном из помещений больницы произошло возгорание. Участникам необходимо было спасти пострадавшего: найти его в задымленном помещении, вызвать спасателей и медиков, а также правильно оказать первую помощь.

Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно

https://grodnonews.by/

 
 
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В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности.  На предупреждение пожаров и гибели людей от них...
 
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