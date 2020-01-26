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Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно
26.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности.
На предупреждение пожаров и гибели людей от них направлена республиканская акция МЧС «Безопасность – в каждый дом!»
В рамках ее первого этапа
Спасатели еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности, рассказали о причинах пожаров, привели примеры, когда из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения гибли люди. От теории перешли к практике: работники МЧС провели опыт по горению пищи на плите и рассказали, как правильно ее затушить.
Представители Гродненского областного комбината противопожарных работ показали, как работает автономный пожарный извещатель и рассказали, почему так важно установить его у себя дома. Представитель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста провел мастер-класс по оказанию первой помощи.
Вторая часть мероприятия представляла собой работу тематических интерактивных площадок. Пациентам предложили поучаствовать в квест-игре. По легенде, в одном из помещений больницы произошло возгорание. Участникам необходимо было спасти пострадавшего: найти его в задымленном помещении, вызвать спасателей и медиков, а также правильно оказать первую помощь.
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Тушили условный пожар, учились правильно оказывать первую помощь. Первый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» проходит в Гродно
В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. На предупреждение пожаров и гибели людей от них...
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