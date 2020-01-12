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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2020: Графики богослужений и раздачи Святой воды в г. Солигорске.

26.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 января 2020 1:16 3123

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2020: Графики богослужений и раздачи Святой воды в г. Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

Крещение — один из главных христианских праздников, отмечаемый 19 января. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Накануне, 18 января, все православные отмечают Крещенский Сочельник.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2020: Графики богослужений и раздачи Святой воды в г. Солигорске.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест. После всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в прорубь. В настоящее время воду не берут из рек и озер. Её сразу разливают после богослужения около церкви.

ИНФОРМАЦИЯ О БОГОСЛУЖЕНИЯХ И РАЗДАЧЕ СВЯТОЙ ВОДЫ

Кафедральный собор РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА г. Солигорска

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2020: Графики богослужений и раздачи Святой воды в г. Солигорске.

17 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. 
Собор 70-ти апостолов.
06:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Царские Часы. Изобразительны.
08:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Панихида.
17:00 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Вечернее Богослужение. Служба вседневная.

18 ЯНВАРЯ. СУББОТА. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
06:30 (криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи) – Часы. Литургия. Вечерня. Великое освящение воды.
17:00 (кафедральный собор Рождества Христова) – Всенощное бдение. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.

19 ЯНВАРЯ. СУББОТА. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
00:00 кафедральный собор Рождества Христова)- Часы Литургия свт. Василия Великого (ночная) Великое освящение воды. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
06:30 (криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи) – Часы Литургия (ранняя). Великое освящение воды.
09:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Часы. Литургия (поздняя). Великое освящение воды.
17:00 кафедральный собор Рождества Христова) – Вечернее Богослужение. Служба славословная.

20 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Попразднство Богоявления
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 06:30 (криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи) – Часы. Литургия.
08:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Панихида.
17:00 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Вечернее богослужение. Служба полиелейная.

д. Чижевичи Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2020: Графики богослужений и раздачи Святой воды в г. Солигорске.

18 ЯНВАРЯ. СУББОТА.Крещенский сочельник. (Навечерие Богоявления)

7.30 -Часы. Божественная Литургия. Великое освящение воды.
17.00 — Великое повечерие.
23.00 — Таинство Исповеди.
23.35 — Часы.

19 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Крещение Господне. Богоявление.
0.00 -Божественная Литургия. Великое освящение воды.
8.30 — 2-ая Божественная Литургия.

КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ МОЖНО ВЗЯТЬ

18 января с 11.00 до 23.00.
19 января с 2.30.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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