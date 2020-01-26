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Космические амбиции и нанотехнологичное будущее. Как в Беларуси обмечают День науки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День белорусской науки традиционно отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Есть в нашей стране еще одна добрая январская традиция – накануне профессионального праздника Александр Лукашенко лично вручает дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, подчеркивая стратегическую значимость важнейшей для развития страны отрасли. Само мероприятие проходит почти в камерной обстановке – разговор за чашкой чая о будущем. Потому что настоящий ученый всегда смотрит далеко вперед.
В семье Елены Снопковой все без исключения идут по одному профессиональному пути. Женщина, не придется гадать, тоже педагог. С отличием окончила школу и институт. Позже и сама стала для студентов Могилевского «педа» требовательным наставником.
За любимым делом и не заметила, как глубоко погрузилась в науку. Вот уже на счету звания кандидата, доцента и полторы сотни публикаций. Последние пять лет Елена работает над докторской диссертацией. Тема не из легких – методика преподавания педагогики. Но за громоздким названием – реальная цель: сделать процесс получения знаний простым и интересным.
Елена Снопкова, заведующая кафедрой педагогики и психологии МГУ им. А. Кулешова:
С трепетом к научным новобранцам относится ректор того самого вуза, где Елена «подсела на исследовательскую иглу». Плеяду кандидатов и докторов наук Денис Дук ценит не за имидж-мэйкинг. В университете почти половина преподавателей имеют степени и звания. Но к тем, кто только ступил на тернистый путь, отношение особое. А как иначе? Они – гарант развития научного потенциала страны.
Денис Дук, ректор МГУ им. А. Кулешова:
Позитивная динамика, но только с оговоркой: в кандидаты и доктора «смогут» не все. Соискателей научных степеней ждет несколько сложных экзаменов, на которых требования к кандидату очень высоки. А потому рискнуть вклиниться в научную колею молодежи помогают финансовые гарантии.
Денис Дук:
Эти и десятки других изобретений белорусских ученых – не просто строчки из диссертаций.
Еще на этапе «идейного штурма» каждое исследование должно предполагать практическую перспективу. О науке «не в стол» не раз говорил и глава государства. На неделе Александр Лукашенко вновь обратил внимание светил на то, что белорусский ученый – локомотив прогресса.
Павел как раз в процессе написания кандидатской. Его специализация – нанотехнологии.
Павел Малаховский, младший научный сотрудник лаборатории нанохимии БГУ:
В этих разноцветных баночках, возможно, уже сейчас закупорен медицинский прорыв. Дело остается за малым – довести исследование до логического завершения и отдать на откуп коллегам-медикам. А чтобы терпение и силы молодого ученого не иссякли на этом финальном этапе, за спиной аспиранта – недюжинная поддержка.
Обиду современных белорусских ученых на ВАК можно долго делить на подпункты. Среди самых популярных – «раньше было проще», проект «зарубили», требования необоснованные. В 2019 году комиссия одобрила почти 400 исследований, 47 диссертаций без положительного ответа.
Как правило, после решения «против» соискатели подают апелляции. Алгоритм неизменен еще с советских времен. Это, к слову, становится причиной научной иммиграции. Требования к исследованиям за рубежом зачастую гораздо ниже. Противоречивую ситуацию проанализировал Президент.
Новые подходы в научной оценке должны быть максимально объективными. Здесь недопустимо снизить планку, в тонусе должны оставаться и сами изобретатели, и те, кто берет на себя ответственность их экзаменовать. Подспорьем на пути «компромисса» станет неразрывная связь научных поколений, когда опыт «старожил» подкрепит энергию интеллектуальной молодежной элиты.
Ирма Моссе, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости Беларуси. День белорусской науки традиционно отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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