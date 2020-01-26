|
О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, страна с открытой экономикой. Следовательно, подвержена внешним воздействиям. Пока – достаточно сильно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
На неделе работе нефтяного и нефтехимического комплексов было посвящено совещание во Дворце Независимости.
С конца 2019 года эта тема стабильно в топе важнейших. С Россией договориться не удалось – по крайней мере так, как в прошлые годы. Правительство ищет, и, что важно, находит альтернативные поставки. Главное требование Президента – диверсификация. С таким отношением партнеров складывать яйца в одну корзину попросту непозволительно.
Тема поставок углеводородов нашла свое продолжение и во время общения Президента с работниками завода газетной бумаги. Итог по состоянию на день сегодняшний подведет Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Корни противостояния – в келейном решении, принятом в дремучем лесу Европы. В Беловежской пуще развалили страну и энергетическую систему одной шестой части суши.
Кстати, предвестником политического Чернобыля стала авария на энергоблоке. Беларусь пострадала больше всех. В Москве божились: в беде не оставят, газ будет дешевый. Мы своими силами почти всю страну газифицировали. А про обещания в России забыли. Такая вот традиция в культуре российских топ-менеджеров.
В общем, в Беловежской пуще дров тогда наломали. Да так, что и сейчас тлеют различные споры. А вот Президент рубить с плеча не стал, хотя умеет. Давеча, посещая малую родину, справился с большой кучей полен.
В сложившейся ситуации глава государства не спасовал, а предложил бизнес-план. Слово «диверсификация» у аграриев от зубов отскакивает, пора научиться ему и промышленной элите.
Наша страна – европейский перекресток. Рассматриваем вариант из Гданьска реверсом. Пропускная способность «Дружбы» для европейского сырья в три раза выше, чем надо той же российской нефти. Вариант из портов Балтики уже обкатали – пошла норвежская нефть.
Евгений Пустовой:
Евгений Пустовой:
В общем, интеграция не двигается, но нефть пошла. Другой марки. И Беларусь продолжает держать свою марку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас официальные российские СМИ и Telegram-каналы соревнуются в прогнозах: когда наш Президент встретится с российским коллегой. Мол, пора отмывать с интеграционного лица черное «золото».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, страна с открытой экономикой. Следовательно, подвержена внешним воздействиям. Пока –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)