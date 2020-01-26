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О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

26.01.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, страна с открытой экономикой. Следовательно, подвержена внешним воздействиям. Пока – достаточно сильно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Юлия Огнева, СТВ:
На нашу экономику влияет и курс доллара, и стоимость газа и нефти, и позиция (иногда больше похожая на позу) стран-соседей. А еще на нас влияет то, что мы свято чтим любые договоренности, всегда выполняем взятые на себя обязательства. И верим, что партнеры будут поступать также. Увы, поступают не всегда.

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

На неделе работе нефтяного и нефтехимического комплексов было посвящено совещание во Дворце Независимости.

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

С конца 2019 года эта тема стабильно в топе важнейших. С Россией договориться не удалось – по крайней мере так, как в прошлые годы. Правительство ищет, и, что важно, находит альтернативные поставки. Главное требование Президента – диверсификация. С таким отношением партнеров складывать яйца в одну корзину попросту непозволительно.

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

Тема поставок углеводородов нашла свое продолжение и во время общения Президента с работниками завода газетной бумаги. Итог по состоянию на день сегодняшний подведет Евгений Пустовой.

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Евгений Пустовой, корреспондент:
Вновь нефтью испачкали интеграционное лицо Союзного государства. Сначала Кремль налоговый маневр ввел, а затем владельцы нефтяных скважин еще и какую-то премию. Аккурат после саммитов Союзного государства. Что называется, на чистую воду ситуацию с черным золотом выводит наш Президент.

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Корни противостояния – в келейном решении, принятом в дремучем лесу Европы. В Беловежской пуще развалили страну и энергетическую систему одной шестой части суши.     

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

Кстати, предвестником политического Чернобыля стала авария на энергоблоке. Беларусь пострадала больше всех. В Москве божились: в беде не оставят, газ будет дешевый. Мы своими силами почти всю страну газифицировали. А про обещания в России забыли. Такая вот традиция в культуре российских топ-менеджеров. 

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В общем, в Беловежской пуще дров тогда наломали. Да так, что и сейчас тлеют различные споры. А вот Президент рубить с плеча не стал, хотя умеет. Давеча, посещая малую родину, справился с большой кучей полен. 

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

В сложившейся ситуации глава государства не спасовал, а предложил бизнес-план. Слово «диверсификация» у аграриев от зубов отскакивает, пора научиться ему и промышленной элите. 

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

Наша страна – европейский перекресток. Рассматриваем вариант из Гданьска реверсом. Пропускная способность «Дружбы» для европейского сырья в три раза выше, чем надо той же российской нефти. Вариант из портов Балтики уже обкатали – пошла норвежская нефть.

Евгений Пустовой:
Говорят, не зная броду не лезь в воду. Через коридор Одесса-Броды уже когда-то доставляли 11,5 миллиона тонн высококачественной санта-барбары. Друг Уго Чавес помог. И таких близких друзей у Александра Лукашенко по всему миру. Плечо готовы подставить. Главное, чтобы логистическое плечо было недорогим. 

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси


Но обвести вокруг пальца того, с кем самое крепкое рукопожатие, не получится. Ведь договаривались про единый рынок товаров и услуг. А получается: и сам не гам, и другому не дам. Даже казахстанскую нефть Россия не пускает в Беларусь. В этом споре  даже погода заняла строну Беларуси: мягкая европейская зима. Впрочем, и сами из года в год учимся энергоэффективности. 

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси


Нефть можно не пускать, но не туристов. Ведь Беларусь – самая рейтинговая страна для отдыха у россиян. За путешествие по ухоженным белорусским дорогам не раз агитировал даже бывший министр культуры Медынский. 

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Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко – один из самых  любимых политиков россиян, это показали недавние исследования. Правда, цифры российские социологи не назвали. Может, чтобы никого не смущать. А то, как на Рождественском турнире, счет может оказаться не в пользу Москвы. В целом россияне не вникают в калькуляцию дружбы с белорусами. Друзья и все. Просто на вентилях природного имущества российского народа руки определенных воротил. Вот и крутят. Так что фигурально в России выше, шпили Кремля или небоскребы Москва-Сити? Исторические глубины или поверхностная нажива?

В общем, интеграция не двигается, но нефть пошла. Другой марки. И Беларусь продолжает держать свою марку.

О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема. Поэтому мы договариваемся со всеми. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения: «Сколько надо, столько нефти поставим». Конечно, это мировая цена. Но качество там нефти лучше.

Сейчас официальные российские СМИ и Telegram-каналы соревнуются в прогнозах: когда наш  Президент встретится с российским коллегой. Мол, пора отмывать с интеграционного лица черное «золото».

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, страна с открытой экономикой. Следовательно, подвержена внешним воздействиям. Пока –...
 
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