Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Источник материала: Tut.by

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в возрасте 41 года. Об этом сообщает TMZ .

Вертолет, в котором находился баскетболист, разбился в окрестностях города Калабасас (округ Лос-Анджелес) сегодня утром. По информации издания, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились по крайней мере еще три человека. Никто не выжил. Причиной крушения вертолета стал пожар на борту.

Позже офис окружного шерифа сообщил, что в результате крушения погибли пять человек.

