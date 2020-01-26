Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Источник материала: Tut.by

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в возрасте 41 года. Об этом сообщает TMZ .



Reuters

Вертолет, в котором находился баскетболист, разбился в окрестностях города Калабасас (округ Лос-Анджелес) сегодня утром. По информации издания, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились по крайней мере еще три человека. Никто не выжил. Причиной крушения вертолета стал пожар на борту.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Позже офис окружного шерифа сообщил, что в результате крушения погибли пять человек.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

Коби был известным любителем передвигаться на частном вертолете со времен игры за «Лейкерс».

Коби Брайант — легенда! Вспоминаем лучшие моменты его карьеры

Коби Брайант — один из величайших баскетболистов в истории. Он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом.

За свою карьеру в НБА Коби набрал 33 643 очка. Занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги в истории. Только вчера его обошел Леброн Джеймс.