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Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

26.01.2020 23:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в возрасте 41 года. Об этом сообщает TMZ.


Reuters

Вертолет, в котором находился баскетболист, разбился в окрестностях города Калабасас (округ Лос-Анджелес) сегодня утром. По информации издания, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились по крайней мере еще три человека. Никто не выжил. Причиной крушения вертолета стал пожар на борту.

Позже офис окружного шерифа сообщил, что в результате крушения погибли пять человек.

Коби был известным любителем передвигаться на частном вертолете со времен игры за «Лейкерс».

Коби Брайант — легенда! Вспоминаем лучшие моменты его карьеры

Коби Брайант — один из величайших баскетболистов в истории. Он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом.

За свою карьеру в НБА Коби набрал 33 643 очка. Занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги в истории. Только вчера его обошел Леброн Джеймс.

 
 
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Причиной крушения вертолета стал пожар на борту.
 
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