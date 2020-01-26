ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские ученые: источником коронавируса были дикие животные

26.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Китайские ученые: источником коронавируса были дикие животные

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй), отсюда, вероятно, началось распространение вируса, сообщает агентство Синьхуа.

«В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — подчеркивает агентство.

Между тем глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявила на пресс-конференции в Пекине о том, что способность опасного коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию. Трудно предсказать, какие именно риски связаны с мутацией вируса.

Ма Сяовэй добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-2003 годах. Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.

Интерфакс цитирует председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что власти страны столкнулись со сложной ситуацией, поскольку темпы распространения коронавируса только растут, а также призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении данной проблемы.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57, сообщает ТАСС. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за продолжительных ливней в Бразилии погибли десятки человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика