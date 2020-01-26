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Из-за продолжительных ливней в Бразилии погибли десятки человек

26.01.2020 19:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из-за продолжительных ливней в Бразилии погибли десятки человек

Власти штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии объявили чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах региона в связи с продолжительными ливнями.

Как сообщает ТАСС, в Минас-Жерайсе до 38 увеличилось число жертв последствий, вызванных ливнями. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тыс. все еще остаются без крова. А в соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту в результате ливней и последующих оползней погибли 9 человек, более 5 тыс. жителей эвакуированы из своих домов.

Синоптики сообщают, что в столице штата Минас-Жерайс за сутки 23 января выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. А среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.

 
 
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Власти штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии объявили чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах региона в связи с продолжительными ливнями.
 
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