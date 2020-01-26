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Гендиректор: "Нафтан" изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти

26.01.2020 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО "Нафтан" изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти сорта Johan Sverdrup после анализа работы с первой закупленной партией, сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов в воскресенье.

"Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы", - сказал Демидов.  Его цитирует госагентство БелТА.

"На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шлейфе", - отметил гендиректор. "К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками", - добавил он.

Демидов обратил внимание, что сорт Johan Sverdrup вышел на рынок довольно уверенно за счет своих качественных характеристик. "Например, содержание серы в этой нефти в два раза меньше, чем в Urals, а выход светлых нефтепродуктов при ее переработке, как показал лабораторный анализ, несколько выше, чем при переработке Urals. То есть потенциал и перспектива в принципе, на мой взгляд, у этого сорта по сравнению с Urals очень серьезная", - констатировал гендиректор "Нафтана".

Демидов обратил внимание, что перед предприятием в любом случае поставлена задача на системной основе поставлять альтернативное сырье. "Этим мы сейчас и занимаемся. У нас есть база данных технических сортов, в настоящее время мы ее оптимизируем, смотрим новые сорта, которые появляются на рынке, выделяем среди них наиболее оптимальные с точки зрения технологических параметров и экономики. Исходя из этого, и будем определяться дальше по долгосрочной программе", - резюмировал гендиректор предприятия.

Как сообщалось, норвежское судно Breiviken доставило в пятницу в порт Клайпеды 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".  Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.

Представители Литовских железных дорог уточняли, что в сутки планируется отправляться по 90 вагонов или два состава по 40-50 вагонов каждый. Весь груз предполагается доставить в течение двух недель.

Первый состав с норвежской нефтью прибыл в Новополоцк в воскресенье.
 
 
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ОАО "Нафтан" изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти сорта Johan Sverdrup после анализа работы с первой закупленной партией, сообщил генеральный...
 
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