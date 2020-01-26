ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист: «Белнефтехим» может начать повышать цену на бензин два раза в неделю

26.01.2020 21:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С cегодняшнего дня на АЗС новые расценки.

За литр бензина АИ-92 теперь придется отдать 1,68 рубля, АИ-95 и дизтопливо стоят 1,78 рубля, а стоимость литра АИ-98 достигла психологической отметки в 2 рубля.

Впрочем, по мнению экспертов, цена в два рубля скоро будет и для других видов топлива, в частности - АИ-95 и «дизеля» как самых ходовых. Экономист Алексей Авдонин, комментируя ситуацию для пресс-службы Минфина, заметил, что вскоре «Белнефтехим» может перейти на повышение цен не один раз в неделю, а два.

«На текущий момент наши НПЗ получили временные объемы нефти по нормальным ценам и какого-то резкого скачка в стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке ожидать не стоит. Но из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. В результате, естественно, «Белнефтехим» вынужден будет повышать цены в соответствии с этим ростом мировых цен на нефть. Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года. Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Потому что люди привыкли уже к этому постепенному повышению. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев», - сказал Авдонин.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-менеджер «Трайпла» предлагает $500 за информацию о «Мерседесе» Чижа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика