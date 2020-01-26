Экономист: «Белнефтехим» может начать повышать цену на бензин два раза в неделю

За литр бензина АИ-92 теперь придется отдать 1,68 рубля, АИ-95 и дизтопливо стоят 1,78 рубля, а стоимость литра АИ-98 достигла психологической отметки в 2 рубля.





Впрочем, по мнению экспертов, цена в два рубля скоро будет и для других видов топлива, в частности - АИ-95 и «дизеля» как самых ходовых. Экономист Алексей Авдонин, комментируя ситуацию для пресс-службы Минфина, заметил, что вскоре «Белнефтехим» может перейти на повышение цен не один раз в неделю, а два.





«На текущий момент наши НПЗ получили временные объемы нефти по нормальным ценам и какого-то резкого скачка в стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке ожидать не стоит. Но из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. В результате, естественно, «Белнефтехим» вынужден будет повышать цены в соответствии с этим ростом мировых цен на нефть. Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года. Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Потому что люди привыкли уже к этому постепенному повышению. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев», - сказал Авдонин.