Как не изменился рынок наружной рекламы Минска в 2019 году

Источник материала: Ежедневник

Минска в 2019 году">

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Минувший 2019 год оказался богатым на события в сфере наружной рекламы Минска. Были предприняты огромные усилия для урегулирования спорных вопросов, устранения неравных условий хозяйствования, создающих благодатную почву для коррупции. И все впустую…

Под знаменем наведения порядка

Еще в начале 2018 года рынок наружной рекламы Минска начало лихорадить, когда под видом наведения порядка рекламные места начали перераспределяться в пользу двух аффилированных иностранных структур. Никто в принципе против наведения порядка не возражал. Понятно, что рекламные места выделялись еще с 90-х и часто без всякой системы, во вред городской среде, безопасности и архитектурному облику столицы. Поэтому не было даже возражений и против общего сокращения рекламных мест. Другое дело, как это делалось. Простой анализ показывает, что с началом наведения порядка одни игроки начали быстро терять свои места, а другие за счет этого приобретать. В итоге, например, проспект Независимости практически полностью стал контролировать один человек. Здесь, в районе часового завода, вместо ранее демонтированных по надуманным причинам рекламных конструкций одного оператора, появились гораздо худшие с эстетической точки зрения конструкции упомянутого «монополиста». Причем, по «серым» документам, что вызвало кулуарное возмущение даже среди отдельных работников Мингорисполкома. Но их, несмотря на это, никто не демонтирует, в отличие от конструкций (дай только хоть малейший повод) многих других операторов.

Балом заправлял Комитет архитектуры и градостроительства (КАиГ) Мингорисполкома, чиновники которого по одним им ведомым критериям определяли, какая рекламная конструкция мешает городу, а какая – нет. Приведенный пример не единичен.

Год бурной деятельности

Понятно, что ключевые игроки рынка наружной рекламы не могли сидеть сложа руки, когда чиновники под предлогом наведения порядка фактически начали передел рынка. Бизнес забил тревогу, и его услышали. Вопрос взял под свой контроль первый зампредседателя Мингориспорлкома Федор Римашевский. Определенные надежды на восстановление справедливости были связаны и с арестом председателя Комитета архитектуры и градостроительства Павла Лучиновича, обвиненного в совершении коррупционных преступлений.

И действительно, 2019 год отметился бурной деятельностью чиновников и представителей бизнеса по урегулированию спорных вопросов. Периодически начали проходить совещания с участием представителей бизнеса, бизнес-союзов и ассоциаций, на которых откровенно обсуждались проблемные вопросы и вырабатывались варианты их решения. Были даже разработаны «Единые требования к средствам наружной рекламы в г.Минске», в том числе в документе были прописали требования по упорядочиванию и модернизации рекламных конструкций, и даже критерии (принципы) упорядочивания и модернизации рекламных конструкций в местах, признанных в установленном порядке, не соответствующими сложившейся архитектурной и градостроительной ситуации, то есть в так называемых проблемных зонах размещения средств наружной рекламы.

Все это было сделано для исключения субъективности, односторонности и необоснованности принятия решений в выборе демонтируемых и (или) модернизируемых рекламных конструкций, что практически полностью исключало возможность коррупционных проявлений на рынке. Ведь если есть единые требования и критерии, то уже не важно, кто, кому и сколько заплатит, на ситуацию это уже не могло повлиять.

Важно также отметить, что эти требования и критерии были выработаны при активном участии бизнеса, с ними согласились все игроки рынка, КАиГ и Мингорисполком. Иными словами, и бизнесу, и столичным властям удалось, казалось бы, найти общий язык. Более того, еще в начале 2019 года было принято решение о создании при Мингорисполкоме Общественно-консультативного совета по вопросам рекламы.

Имитация вместо реальных действий

Казалось, все спорные вопросы решены и попытка передела рынка с признаками коррупции предотвращена. Но, не тут-то было. Несмотря на принятые решения, все они так и остались на бумаге. ОКС за целый год так и не был создан, хотя абсолютно ничего этому не мешало. А вопросы, обсуждаемые на совещаниях в Мингорисполкоме, дальше этих совещаний и не пошли. Даже «Единые требования к средствам наружной рекламы в г.Минске», которые были разработаны и согласованы со всеми заинтересованными сторонами уже к середине года, до сих пор так и не подписаны.

Первоначально их хотели утвердить решением Мингорисполкома, но Главное управление юстиции Мингорисполкома не согласовало документ в связи с его частичным противоречием иным ныне действующим нормативным актам и рекомендовало утвердить документ в форме соглашения между бизнесом и столичными властями. Но прошло полгода, а соглашения все нет. В итоге все усилия бизнеса и Федора Римашевского по наведению порядка в важной для столицы сфере, почти ни к чему и не привели. Сложно сказать, в чем тут причина. Может быть в том, что несмотря на арест Павла Лучиновича, вся его команда в КАиГ осталась. А может причина и в неповоротливости всей системы. Не это важно в данном случае.

Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, при принятии решений по наведению порядка на рынке наружной рекламы Минска, совершенно ничто не мешает руководствоваться теми самыми едиными требованиями и критериями, которые были выработаны при участии бизнеса и которые устраивают всех, в том числе и сам КАиГ, как разработчика этого документа. И ничто не мешает, прежде чем наводить порядок, на основе этих же критериев, четко определить те самые проблемные места, которые пока существуют в только в головах определенных чиновников. Подписание в форме соглашения – всего лишь формальность. В любом случае, лучше пользоваться подходами, которые устраивают всех, чем субъективными подходами, которые мало кому понятны и которые напоминают активное участие чиновников в конкурентной борьбе. Но последователи Павла Лучиновича, как и прежде, действуют по своим, только им понятным критериям, решая: какую рекламную конструкцию убрать, а какую оставить; кому продлить паспорт на конструкцию, а кому – нет.

Проще говоря, несмотря на все приложенные в 2019 году усилия, по сути на практике ничего не изменилось. В результате рынок продолжил перераспределяться в пользу одного игрока, которому недавно отошла, например, и вся ул. Бобруйская, главные железнодорожные ворота столицы, которые являются лакомым кусочком для любого оператора. Теперь здесь тоже монополия.

«Ежедневник» попросил прокомментировать итоги 2019 года и текущую ситуацию на рынке исполнительного директора Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА) Александра Сазонова.

- Очевидно, что в 2019 году Мингорисполком и бизнес-сообщество очень активно пытались поставить рынок наружной рекламы Минска на цивилизованные рельсы и устранить предпосылки для возникновения коррупционного передела рынка. Насколько это удалось?

- Действительно, не могу не отметить активной совместной работы бизнеса и городских властей по выработке единых, справедливых требований к рынку наружной рекламы. И в этом основная заслуга первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Викторовича Римашевского. Но все же, если оценивать практические результаты этой работы в 2019 году, то оценка эта получится неоднозначной. С одной стороны, удалось избежать намечавшегося массового перераспределения рекламных мест, и это уже большой плюс. Но с другой, того результата, на который рассчитывал рынок, мы так и не получили.

- Что вы имеет ввиду?

- Еще в январе 2019 года на совещании у Федора Викторовича Римашевского были обозначены основные проблемные вопросы: отступление от проектов привязок, выработка и принятие единых требований к средствам наружной рекламы, создание общегородского банка компенсационных мест, создание при Мингорисполкоме Общественно-консультативного совета по рекламе, и проработка экономической составляющей деятельности по наружной рекламе с учетом архитектурно-эстетических требований, предъявляемых к элементам городского дизайна. К сожалению, сказать, что хоть один из этих вопросов решен полностью, нельзя. Более-менее разобрались только с вопросом отступлений от проектов привязок, было найдено решение, которое устроило всех. Что касается выработки и применения единых требований к рекламным конструкциям, то в этом вопросе, мягко говоря, ничего не произошло. Да, мы совместно разработали эти требования, но Комитету архитектуры и градостроительства, как разработчику, вместо нормативного документа, обязательного к исполнению, пришлось облечь их в форму соглашения, хотя мы еще полгода назад предупреждали о наличии в проекте юридических противоречий действующим нормативным актам. Тем не менее, требования разработаны, подходы определены и одобрены, но ими никто не руководствуется. В том числе до сих пор нет перечня тех самых якобы проблемных мест, но непонятный порядок, тем не менее, уже наводят.

- Почему так произошло?

- К сожалению, вынужден признать, что проблема в Комитете архитектуры и градостроительстве, который фактически самоустранился и от диалога, и от реализации выработанных в его процессе подходов. Его решения зачастую носят сумбурный и несправедливый характер, и в них часто прослеживается продвижение интересов одного игрока в ущерб интересам остальных. Это плохо не только для самого рынка, так как устраняет конкуренцию и ведет к монополизации, это еще и дискредитирует органы госуправления. Да, на совещаниях в Мингорисполкоме бизнес слышат, но, как только вопрос касается практического применения КАиГ выработанных там подходов, все зависает либо исполняется таким образом, что это приводит к противоположному результату.

- Вы сказали, что удалось избежать массового перераспределения рекламных мест. Значит ли это, что пусть не массово, но перераспределение все же продолжалось?

- Да, я не могу называть это глобальным переделом рынка, но многие решения выглядят не очень красиво. Конкретные примеры, дабы не быть голословным. КАиГ взялся упорядочивать рекламу на ул. Бобруйской. Процесс запустил еще Лучинович, который в интервью журналистам открыто сказал, что к нему обратились игроки рекламного рынка с просьбой рассмотреть вопрос о выделении новых мест на Привокзальной площади. После этого КАиГ и обратил свое пристальное внимание на Бобруйскую, хотя до этого всех все устраивало. По моему мнению, вопрос о необходимости первоочередного «наведения порядка» именно там, более, чем спорен. Есть намного более перегруженные рекламой места, где необходимость наведения порядка никто не оспаривает - пересечение ул.Немига и пр.Победителей, например. Где не только ничего не делается, но и, с благословения КАиГ, под предлогом модернизации наоборот увеличиваются форматы рекламных конструкций «отдельных» операторов. Есть, например, одобренная архитектурно-градостроительным советом концепция размещения рекламоносителей по пр.Победителей, которая не реализуется, несмотря на безусловную значимость данной магистрали. Но КАиГ решил срочно заняться именно Бобруйской. Изначально на ней было три оператора. Потом конструкцию одного передвинули так, что возник некий архитектурный диссонанс. Согласно выработанным «Единым требованиям», в такой ситуации в первую очередь должны демонтироваться рекламные конструкции того оператора, который пришел последним и чье появление явилось причиной возникновения этого диссонанса. Но КАиГ поступает с точностью до наоборот: двум первым операторам не продлевают паспорта рекламы, причем по явно надуманным основаниям. В результате на привлекательном сегменте рынка, где ранее существовала конкуренция, остался только один оператор. На вопрос, почему так было сделано, КАиГ ответил устным заявлением, что в будущем, когда закончится действие паспорта этого оператора, то ли выставить Бобруйскую на аукцион для установки там светодиодного экрана, то ли вовсе просто убрать эту его конструкцию. Но, что стоят эти обещания, особенно когда речь идет не о будущем, а о настоящем, в котором КАиГ опять же обещал справедливый подход к распределению рекламных мест? Вот исходя из всего этого и возникает моя неоднозначная оценка: вроде и проделана большая работа, но практического результата пока нет. И субъективный подход КАиГ при принятии решений продолжает иметь место.

Как видно, эксперты и участники рекламного рынка согласны, что «не все спокойно в Датском королевстве», и передел рынка, о котором мы писали в прошлом году, не канул в прошлое. Он лишь приобрел иные формы – теперь, вместо попыток массового сиюминутного передела, пытаются незаметно откусить самые выгодные и интересные с коммерческой точки зрения части города и таким образом получить преимущество над конкурентами. Речь опять о тех самых аффилированных компаниях, о которых «Ежедневник» писал ранее. Переделить под любыми предлогами, включая пресловутую модернизацию рекламных конструкций, на которую, кстати, готовы все операторы, но которую разрешают далеко не всем. И вновь в этой «конкурентной борьбе» рекламораспространителей за место под солнцем напрямую участвуют отдельные власть предержащие чиновники КАиГ.

В заключение скажем, что в Минске на самом деле нет серьезных проблем на рынке наружной рекламы. В сравнении с соседними странами и плотность размещения у нас в несколько раз ниже, и конструкции более цивилизованные и ухоженные. Это отмечают все гости столицы и эксперты. Почему же именно здесь принялись наводить порядок, хотя хватает других, действительно реальных проблем? Ответ нам кажется очевидным.

Мы продолжим наблюдать за ситуацией и за тем, как отреагирует на нее руководство города. Ведь соглашение уже выработано и осталось сделать совсем чуть-чуть, чтобы навести на рынке реальный порядок.