Вместе с Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Источник материала: Tut.by

Вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом в результате крушения вертолета погибла и его 13-летняя дочь Джинна. Об этом сообщает TMZ.



Фото: инстаграм Коби Брайанта

Джинна вместе с отцом летела на тренировку его академии Мамба в Калифорнии.

Коби Брайант — легенда! Вспоминаем лучшие моменты его карьеры

Коби Брайант — один из величайших баскетболистов в истории. Он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом.

За свою карьеру в НБА Коби набрал 33 643 очка. Занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги в истории. Только вчера его обошел Леброн Джеймс.