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Вместе с Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь
Источник материала: Tut.by
Вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом в результате крушения вертолета погибла и его 13-летняя дочь Джинна. Об этом
Джинна вместе с отцом летела на тренировку его академии Мамба в Калифорнии.
Коби Брайант — один из величайших баскетболистов в истории. Он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом.
За свою карьеру в НБА Коби набрал 33 643 очка. Занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги в истории. Только вчера его обошел Леброн Джеймс.
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Вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом в результате крушения вертолета погибла и его 13-летняя дочь Джинна. Об этом сообщает TMZ.
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