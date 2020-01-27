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В Москве задержали белоруса с килограммом наркотиков
27.01.2020 08:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В ходе личного досмотра, проведённого в присутствии понятых, у мужчины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом,
В ведомстве отметили со ссылкой на заключение экспертов, что в пакете оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около килограмма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 228.1 УК РФ.
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