В Москве задержали белоруса с килограммом наркотиков

В ходе личного досмотра, проведённого в присутствии понятых, у мужчины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В ведомстве отметили со ссылкой на заключение экспертов, что в пакете оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около килограмма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 228.1 УК РФ.

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