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В Москве задержали белоруса с килограммом наркотиков

27.01.2020 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Москве задержали белоруса с килограммом наркотиков
Фото из открытых источников

В ходе личного досмотра, проведённого в присутствии понятых, у мужчины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В ведомстве отметили со ссылкой на заключение экспертов, что в пакете оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около килограмма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст.  228.1 УК РФ. 

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