«Хоть хромой, хоть алкаш, хоть тиран, зато свой». Мнение о том, почему женщине не нужно спасать брак

Источник материала: Tut.by

Недавно в Сети было очень показательное обсуждение на тему того, надо ли сохранять брак, если муж не принимает никакого участия в жизни семьи, да еще, вероятно, погуливает. Наш колумнист Анна Петрова не без удивления обнаружила, что большинство комментариев под постом — про то, что нужно спасать семью любой ценой. И сегодня она рассуждает о том, почему в 2020-м этот совет неактуален.

Особенно рьяно на защиту брака бросились мужчины, изо всех сил пытаясь оправдать поведение супруга. Женщинам вообще неплохо бы поучиться у мужчин солидарности, вместо того чтобы по привычке клевать друг друга.

Но почему любой брак нужно спасать? Вот чтобы что?





Испокон веков мужчине было дозволено все, любые косяки всегда было принято оправдывать некой мифической «мужской природой», которая не позволяет ему быть верным, домашним и не распускать руки. Мужчины и сейчас думают, что они могут «просто быть», а все остальное — стараться, из кожи вот лезть, ведь «удерживать и сохранять» — дело исключительно женское.

Есть такое избитое выражение — «женское счастье», был-бы-милый-рядом. Базируется «женское счастье» на том, что семья в первую очередь нужна именно женщине. Соответственно, и трудиться над тем, чтобы эту семью сохранить, тоже ей. Тебе надо — ты и старайся.

Но вот в чем дело: несмотря на то, что брак якобы больше нужен женщинам, согласно статистике именно женщины становятся зачастую инициаторами развода. Вряд ли от хорошей жизни, правда?

Есть еще одно прекрасное понятие — «женская доля», не подразумевающее ничего хорошего, как-то: быть битой, быть брошенной, упахиваться в поле, мучиться в родах. С развитием цивилизации кое-что изменилось, но принцип доли тот же: бесплатный домашний труд и дети — на женщине, прощать измены и страдать от любви — ей же, статистика домашнего насилия все так же не внушает оптимизма.





Зато любой мужик отличный, лишь бы был. На этом построены все культовые советские фильмы. «Москва слезам не верит», где пьющий слесарь почему-то предел мечтаний умной, успешной и красивой женщины. «Зимняя вишня», где героиня многие годы терпит унизительную роль любовницы, проглатывая обещания уйти из семьи, и отвергает по-настоящему хорошего во всех отношениях мужчину. «Любовь и голуби», где жена пляшет от счастья, что мужик вернулся в семью, и по барабану, что изменил, пожил с любовницей и ушел от нее, потому что не взял эту планку.

«Ирония судьбы», где инфантильный, живущий с мамой взрослый мужик, напивающийся так, что его как мешок транспортируют в другой город, становится офигительным романтическим персонажем. «Одинокая женщина желает познакомиться», где героиня развешивает объявление о поиске мужчины и в результате к ней прибивается опустившийся бомж… Список всех этих Афонь и Бузыкиных, пьющих и гулящих, за которые женщины готовы сражаться не на жизнь, а на смерть, можно продолжать бесконечно. Как долго я тебя искала…

Таким образом, социум охотно подпитывает женский страх остаться в одиночестве, насаждает стереотип, что без мужика счастья не видать, и, как следствие, женщины готовы терпеть, прощать и на многое закрывать глаза. Хоть хромой, хоть алкаш, хоть тиран, зато свой.





Кроме того, считается, что женщине выгоднее сохранить семью еще и потому, что после развода она остается «брошенкой с прицепом» да-кому-я-буду-нужна, тогда как мужчина вновь приобретает статус завидного холостяка: свистнет — и очередь выстроится.

Одна из самых популярных точек зрения — сохранять брак нужно ради детей. Но опять же, смотрите, позиция эта основана на том, что после развода мужчина исчезает из жизни семьи, женщина все тянет одна, дети остаются без отца. Но вообще-то после развода не проживающий с ребенком родитель (практически в 100% случаев — отец) может продолжать принимать в его жизни активное участие. Навещать хоть каждый день, забирать из сада/школы, возить по кружкам, брать к себе на выходные. То есть вполне реально создать для детей здоровую вовлеченность в их воспитание обоих родителей, даже несмотря на развод. Кто мешает?

Мешает то, что люди редко расходятся дружно и сохраняют нормальные отношения, чаще кто-то оказывается брошенным и несчастным, а дети оказываются орудием мести и манипуляции. Ну это уже совсем другая история.

Сегодня часто восклицают, что традиционный институт брака рушится — какой ужас. Но, может быть, в том-то все и дело, что в течение многих лет он держался на вот этом вот страхе остаться одной, на том, что женщины прощали измены, унижения, побои и насилие, создавая лишь иллюзию счастливой семьи. Просто потому что так надо.





Но теперь, когда мир меняется, стало понятно, что у женщин может быть выбор и они больше не хотят терпеть, молчать, прощать и унижаться, а вполне правомерно требуют равноправия, партнерства и уважения.

Требуют равного вклада в отношения.

Вот я совсем не люблю психолога Лабковского, но на днях в ленте промелькнула очень здравая его мысль, что односторонние уступки и компромиссы в семейных отношениях — это прямая дорога к онкологу или кардиологу. И это он еще о неврозах не упомянул.

И, кстати, среди причин, по которым женщины подают на развод чаще мужчин, исследователи называют именно нежелание мужчин брать на себя ответственность, выполнять свои обязанности и вкладываться в сохранение отношений.

Понятно, что тому, кто мечтает обойтись вовсе без компромиссов, лучше жить в одиночку, но все же компромиссы не должны нарушать душевное равновесие и психическое здоровье. И главное, они должны быть более или менее равнозначными с обеих сторон.

А если жена постоянно идет на компромиссы, в одиночку все тянет на себе и задолбалась настолько, что сил нет вообще — ни физических, ни моральных, — разве не очевидно, что всё пошло не так? И вы правда считаете, что там есть что спасать?

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