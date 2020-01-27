Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2020 года. Самое важное о самом главном

В феврале в жизни белорусов произойдут перемены, которые в той или иной степени повлияют на размер кошельков.
Детские пособия
С февраля в стране
Согласно данным, которые предоставило Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, размер пособий будет следующим:
- на первого ребенка – 405,48 бел. рублей;
- на второго и последующих детей – 463,40 бел. рублей;
- на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 бел. рублей.
Также возрастут пособия, связанные с рождением ребенка.
Комиссия за платежи наличными в кассах
С 1 февраля
Так, в этом году БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операций по банковской платежной карточке в кассе банка до 5 руб.
Беларусбанк также в этом году пересмотрел вознаграждения за операции физлиц.
Шенген
В Беларуси со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС.
Еврокомиссия приняла решение об увеличение визового сбора для граждан всех стран. С февраля
Для граждан нашей страны такое увеличение будет временным. Стоимость визового сбора уменьшится до 35 евро после вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.
Предположительно, действие документа заработает с 1 июня.
База тунеядцев
Власти с февраля текущего года обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике.
Также граждане, которые попадут в такой список, и у кого есть в собственности жилье,
Зарплаты бюджетников
Бюджетники в феврале получат заработные платы за январь,
Как сообщалось ранее, власти с нового года ввели новую схему расчета зарплат.
Главным изменением в такой схеме стало то, что тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.
Минимальные трудовые и социальные пенсии
С начала февраля в стране будут пересмотрены
Именно те, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.
Табачные изделия
В стране
Цены на некоторые сигареты вырастут сразу на 35 копеек.
Также на белорусский рынок табака выходит новый поставщик. Компания «Интер Тобакко» будет импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro.
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