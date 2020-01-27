ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2020 года. Самое важное о самом главном

27.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В феврале в жизни белорусов произойдут перемены, которые в той или иной степени повлияют на размер кошельков.

Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2020 года. Самое важное о самом главном

Детские пособия

С февраля в стране вырастут пособия на детей до трех лет.

Согласно данным, которые предоставило Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, размер пособий будет следующим:

  • на первого ребенка – 405,48 бел. рублей;
  • на второго и последующих детей – 463,40 бел. рублей;
  • на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 бел. рублей.

Также возрастут пособия, связанные с рождением ребенка.

Комиссия за платежи наличными в кассах

С 1 февраля банки вводят комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг.

Так, в этом году БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операций по банковской платежной карточке в кассе банка до 5 руб.

Беларусбанк также в этом году пересмотрел вознаграждения за операции физлиц.

Шенген

В Беларуси со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС.

Еврокомиссия приняла решение об увеличение визового сбора для граждан всех стран. С февраля стоимость виз вырастет до 80 евро.

Для граждан нашей страны такое увеличение будет временным. Стоимость визового сбора уменьшится до 35 евро после вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Предположительно, действие документа заработает с 1 июня.

База тунеядцев

Власти с февраля текущего года обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике.

Также граждане, которые попадут в такой список, и у кого есть в собственности жилье, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Зарплаты бюджетников

Бюджетники в феврале получат заработные платы за январь, которые будут рассчитаны по новым правилам.

Как сообщалось ранее, власти с нового года ввели новую схему расчета зарплат.

Главным изменением в такой схеме стало то, что тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.

Минимальные трудовые и социальные пенсии

С начала февраля в стране будут пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии.

Именно те, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

Табачные изделия

В стране с 1 февраля курить станет дороже.

Цены на некоторые сигареты вырастут сразу на 35 копеек.

Также на белорусский рынок табака выходит новый поставщик. Компания «Интер Тобакко» будет импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro.

Фото: © Белновости

belnovosti.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале в жизни белорусов произойдут перемены, которые в той или иной степени повлияют на размер кошельков. Детские пособия С февраля в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве задержали белоруса с килограммом наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика