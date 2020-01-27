Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2020 года. Самое важное о самом главном

Источник материала: Газета Авангард

В феврале в жизни белорусов произойдут перемены, которые в той или иной степени повлияют на размер кошельков.





Детские пособия

С февраля в стране вырастут пособия на детей до трех лет.

Согласно данным, которые предоставило Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, размер пособий будет следующим:

на первого ребенка – 405,48 бел. рублей;

на второго и последующих детей – 463,40 бел. рублей;

на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 бел. рублей.

Также возрастут пособия, связанные с рождением ребенка.

Комиссия за платежи наличными в кассах

С 1 февраля банки вводят комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг.

Так, в этом году БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операций по банковской платежной карточке в кассе банка до 5 руб.

Беларусбанк также в этом году пересмотрел вознаграждения за операции физлиц.

Шенген

В Беларуси со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС.

Еврокомиссия приняла решение об увеличение визового сбора для граждан всех стран. С февраля стоимость виз вырастет до 80 евро .

Для граждан нашей страны такое увеличение будет временным. Стоимость визового сбора уменьшится до 35 евро после вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Предположительно, действие документа заработает с 1 июня.

База тунеядцев

Власти с февраля текущего года обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике.

Также граждане, которые попадут в такой список, и у кого есть в собственности жилье, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение .

Зарплаты бюджетников

Бюджетники в феврале получат заработные платы за январь, которые будут рассчитаны по новым правилам .

Как сообщалось ранее, власти с нового года ввели новую схему расчета зарплат.

Главным изменением в такой схеме стало то, что тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.