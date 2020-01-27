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Виталий Жуковский: Глеб примет решение в марте, за него говорить не буду

27.01.2020 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о комплектовании команды и о том, на что может она претендовать в грядущем сезоне.

- Интерес к Янсане выражал "Шахтер"…

- У нас стоит задача зарабатывать. Есть изменения в бюджете, пока не буду говорить для прессы, позже обязательно озвучим, но они уменьшены. Будем работать, чтобы были трансферы, чтобы клуб зарабатывал. Но надо кого-то готовить, чтобы кого-то продавать. Я как главный тренер не хочу расставаться с футболистами. Но предложения есть. И по Янсане предложение не устраивает.

- Продолжит ли карьеру Глеб?

- Глеб отдыхает, восстанавливается. Сезон был сложный. Посмотрим, что будет в марте. Все знают, что Саше достаточно две недели, чтобы набрать кондиции. Он сам примет решение, за него говорить не буду. Мы всегда Сашу готовы видеть в своем клубе.

- В прошлом году вы ставили задачу набрать 50 очков, а в этом: может, медали?

- Мы долго создавали клуб и не должны терять почву под ногами. Можно поставить задачу завоевания медалей, а потерять все. Нужно быть реалистами, понимать финансовую составляющую и излишне не рисковать.
 
 
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Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о комплектовании команды и о том, на что может она претендовать в...
 
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