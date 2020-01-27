Игорь Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке — важный шаг на пути формирования академической культуры

Источник материала: Вороновская газета





Отсутствие гаджетов на уроке является важным шагом на пути формирования академической культуры, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный эфир» в эфире «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

«Когда сегодня начинают трактовать где-то в прессе, что министр образования запретил использование гаджетов , это не совсем так. Но вместе с тем мы должны понимать, что использование гаджетов не всегда влияет позитивно на образовательный процесс. К примеру, вместо того, чтобы провести какие-то вычисления в уме, мы начинаем использовать калькулятор, или пишем самостоятельную работу и начинаем заходить в интернет, искать необходимый ответ. Хотя, когда поступаем в вузы и сдаем централизованное тестирование, мы не пользуемся гаджетами. Поэтому, наверное, здесь вопрос стоит в формировании определенной академической культуры, которая должна быть в учреждении общего среднего, высшего, профессионально-технического образования», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, каждый учитель сам организовывает образовательный процесс и определяет, в каком порядке гаджеты должны использоваться учениками во время урока.

Министр также прокомментировал тему загруженности преподавателей бумажными отчетами. «У нас всегда много говорят, что учитель загружен различной бумажной работой. Как только поступает к нам такая информация, начинаем выяснять, и оказывается, что это придумано на местном уровне. Поверьте, мне, например, не нужен отчет с фотографиями о том, как прошло то или иное мероприятие. Сегодня достаточно зайти на сайт учреждения образования и посмотреть. Если последняя дата обновления этого сайта относится к 2018 году, то тут мне все становится понятно, что там и как организовано», — отметил Игорь Карпенко.

Что касается заработной платы педагогических работников, то с этого года используется новая методика расчета. «Заработная плата формируется теперь из уровня базовой ставки. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Он утвержден, и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней заработной платы по стране, а профессорско-преподавательского состава — на 150%», — добавил министр.

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