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Игорь Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке — важный шаг на пути формирования академической культуры
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отсутствие гаджетов на уроке является важным шагом на пути формирования академической культуры, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный эфир» в эфире
«Когда сегодня начинают трактовать где-то в прессе, что министр образования запретил
По его словам, каждый учитель сам организовывает образовательный процесс и определяет,
Министр также прокомментировал тему загруженности преподавателей бумажными отчетами. «У нас всегда много говорят, что учитель загружен различной бумажной работой. Как только поступает к нам такая информация, начинаем выяснять, и оказывается, что это придумано на местном уровне. Поверьте, мне, например, не нужен отчет с фотографиями о том, как прошло то или иное мероприятие. Сегодня достаточно зайти на сайт учреждения образования и посмотреть. Если последняя дата обновления этого сайта относится к 2018 году, то тут мне все становится понятно, что там и как организовано», — отметил Игорь Карпенко.
Что касается заработной платы педагогических работников, то с этого года используется новая методика расчета. «Заработная плата формируется теперь из уровня базовой ставки. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Он утвержден, и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней заработной платы по стране, а профессорско-преподавательского состава — на 150%», — добавил министр.
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Игорь Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке — важный шаг на пути формирования академической культуры
Отсутствие гаджетов на уроке является важным шагом на пути формирования академической культуры, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный...
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