Прогноз по валютам: подешевеют ли доллар и евро к февралю?

– Вот и у белорусского рубля наступил праздник, потому что после девяти подряд недель снижения наконец ему удалось укрепиться к валютной корзине.





На внешних валютных рынках евро к доллару снизился с 1,1130 до 1,1050, или на 0,8%.





Российский рубль вел себя нейтрально, он снизился к доллару, но укрепился к европейской валюте. Доллар в России подорожал с 61,5 до 61,8 российского рубля, или на 0,6%. А евро подешевел с 68,5 до 68,3 российского рубля, или на 0,2%.





Зато к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты.





Доллар подешевел на 0,46%, евро снизился на 1,25%, российский рубль подешевел на 1,01%.





Кстати говоря, последний раз ситуация, когда за неделю к белорусскому рублю дешевели сразу три иностранные валюты, была в середине октября прошлого года.





На начавшейся неделе восстановление белорусского рубля после декабрьского снижения продолжится.





Доллар может подешеветь до 2,10 белорусского рубля, евро может снизится до 2,30 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.





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