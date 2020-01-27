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Прогноз по валютам: подешевеют ли доллар и евро к февралю?

27.01.2020 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль начал укрепляться на минувшей неделе, как раз к Китайскому новому году. Каких курсов иностранных валют можно ожидать на внутреннем рынке накануне февраля? Продолжится ли рост национальной валюты? Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.

– Вот и у белорусского рубля наступил праздник, потому что после девяти подряд недель снижения наконец ему удалось укрепиться к валютной корзине.

На внешних валютных рынках евро к доллару снизился с 1,1130 до 1,1050, или на 0,8%.

Российский рубль вел себя нейтрально, он снизился к доллару, но укрепился к европейской валюте. Доллар в России подорожал с 61,5 до 61,8 российского рубля, или на 0,6%. А евро подешевел с 68,5 до 68,3 российского рубля, или на 0,2%.

Зато к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты.

Доллар подешевел на 0,46%, евро снизился на 1,25%, российский рубль подешевел на 1,01%.

Кстати говоря, последний раз ситуация, когда за неделю к белорусскому рублю дешевели сразу три иностранные валюты, была в середине октября прошлого года.

На начавшейся неделе восстановление белорусского рубля после декабрьского снижения продолжится.

Доллар может подешеветь до 2,10 белорусского рубля, евро может снизится до 2,30 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль начал укрепляться на минувшей неделе, как раз к Китайскому новому году. Каких курсов иностранных валют можно ожидать на внутреннем рынке...
 
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