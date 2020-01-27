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Романчук: 99% белорусов согласны с этими словами Лукашенко

27.01.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 24 января 2020г. в Шклове Александр Лукашенко сказал фразу, которая объединяет 99% беларусов: «Я не хочу быть последним президентом Беларуси». Мы все хотим, чтобы в Беларуси был второй, третий, пятый президент.

Романчук: 99% белорусов согласны с этими словами Лукашенко
Александр Лукашенко, Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Мы хотим успеха и процветания политическому, экономическому и историческому проекту Республика Беларусь. Мы хотим быть полноценной частью мировой политической и экономической системы. Без льгот, привилегий, преференций и подачек. Покупать товары и услуги – по мировым ценам, продавать свои товары и услуги – по мировым ценам. Без понтов и закидонов, без фантомных болей советского империализма. Без статуса младшего брата. Со статусом дружественного, честного, справедливого и миролюбивого соседа. Со статусом народной экономики, независимой судебной системы, динамичного, креативного национального бизнеса и малого государства.


Лукашенко заявил:

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях».

Правильно, на равных, но Кремль не готов «на равных». Кремль НИКОГДА не рассматривал Беларусь в качестве равного партнёра. Просто сегодня сошлись многие факторы, когда Путин/Кремль навязывает своё видение. Отношений. Равенства НЕ БУДЕТ. Значит единственное, что мы должны просить, о чём мечтать, к чему готовить наших партнёров – к мирному, неагрессивному поведению по отношению к Беларуси. Всё остальное – по мировым ценам. Раз и навсегда забудьте про компенсацию по налоговому манёвру на нефти. Забудьте про льготные, внутренние цены по газу. Запретить всем клянчить преференции по кредитам. Принять как данное нормы и стандарты ВТО по входу на рынок.

Мы должны конкурировать с российскими производителями тем, что в нашей власти: качеством и лёгкостью налоговой системы, качеством регуляторной среды, надёжностью банковского и финансового сектора, лёгким режимом внешней торговли, независимостью правоохранительной и судебной системы, солидностью и незыблемостью системы защиты прав частной собственности. Всё это в совокупности даст нам в 2–3 раза больше денег, чем способна нам дать Россия через энергетические льготы. В 2-3 раза завтра, а через пять лет такого режима мы обгоним Россию по ВВП на душу населения.


Александр Григорьевич, есть угроза войти в историю первым и последним президентом Республики Беларусь. Есть и другая опция – создать условия для полноценной работы во имя будущего для второго и последующих президентов. История, все мы, белорусы, вас будем судить по тому, какую опцию вы выберите. Пора закрыть раз и навсегда многочисленные имитационные проекты по интеграции. Пришла пора честной, частной, народной, свободной экономики в режиме открытой политической конкуренции и противодействия невеждам, лизоблюдам, коррупционерам, монополистам, очковтирателям и волкам в овечьих шкурах. 
Вы с ними или с нами?
 
 
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В пятницу, 24 января 2020г. в Шклове Александр Лукашенко сказал фразу, которая объединяет 99% беларусов: «Я не хочу быть последним президентом Беларуси». Мы все хотим,...
 
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