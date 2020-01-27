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В Москве на железнодорожной станции задержали белоруса с килограммом наркотиков

27.01.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская полиция на станции Москва — Ленинградская на платформе пригородного сообщения задержала неработающего 37-летнего белоруса, сообщает МВД России.


В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, содержимым пакета оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое вещество, который можно отнести к ряду амфетамина — прим.) общей массой около килограмма.

На видеозаписи, опубликованной российской полицией, мужчина, которого называют Александром, рассказывает, что приехал в Россию из Беларуси «зарабатывать деньги».

По его словам, он приехал в Москву 5 января, хотел устроиться на работу водителем. Трудоустроиться у него не получилось, он начал искать в Интернете способ заработка, и ему предложили хорошие деньги за перевозку некого груза. «Работодатель» пообещал ему порядка 50 000−60000 тысяч российских рублей в неделю (около 800−1000 долларов — прим.. Белорус согласился сделать несколько рейсов для того, чтобы заработать первоначальный капитал.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
 
 
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Российская полиция на станции Москва — Ленинградская на платформе пригородного сообщения задержала неработающего 37-летнего белоруса, сообщает МВД России.
 
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