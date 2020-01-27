По прозвищу «Черная Мамба». Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Источник материала: Аргументы и факты

Один из лучших баскетболистов мира Коби Брайант погиб в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Частный вертолет разбился 26 января 2020 года в городе Калабасас — пригороде Лос-Анджелеса. Спасательные службы, вызванные на место крушения, выживших не обнаружили.

«Был большой огненный шар. Никто бы не смог пережить это»

Представитель департамента шерифа округа Лос-Анджелес заявил журналистам, что жертвами крушения стали девять человек. Владельцем вертолета являлся баскетболист Коби Брайант.

Первоначально СМИ сообщали о том, что на борту находились также четыре дочери спортсмена, однако затем эта информация не подтвердилась. По последним данным, вместе с Брайантом летела его 13-летняя дочь Джанна. Девочка пошла по стопам отца и занималась баскетболом. Они направлялись на очередную игру юношеской команды Джанны.

Издание LA Times приводит свидетельство 62-летнего Джеффри Кочаряна, ставшего очевидцем катастрофы: «Вертолет не звучал правильно и летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Хотя было трудно разглядеть из-за тумана. Вертолет исчез в облаке тумана, а затем раздался гул. Был большой огненный шар. Никто бы не смог пережить это».

Два золота Олимпиады и пять побед в чемпионатах НБА

Коби Бин Брайант родился 23 августа 1978 года в Пенсильвании, в семье бывшего профессионального баскетболиста Джо Брайанта, игравшего в клубах НБА, а также в Европе.

Уже в школьные годы талант Коби проявился очень ярко. Он был признан лучшим баскетболистом США среди школьников. В 1996 году Брайант выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где его под общим 13-м номером выбрал клуб «Шарлотт Хорнетс», однако его сразу передали в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В «Лейкерс» Коби Брайант провел все 20 сезонов своей выдающейся карьеры. Баскетболист, получивший прозвище «Черная Мамба», пять раз выигрывал чемпионат НБА, дважды в составе сборной США становился олимпийским чемпионом. Брайант был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА-2007/08, а также MVP финала НБА-2009/10. 18 раз за карьеру он участвовал в Матчах всех звезд НБА, и четырежды признавался самым ценным игроком «звездных» матчей.

За карьеру в НБА он набрал 33 643 очка, что было третьим результатом в истории лиги. За день до нынешней трагедии Брайанта с третьей строчки в истории потеснил еще один игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Лауреат «Оскара»

Свою карьеру Коби Брайант завершил в 2016 году. В своем заключительном матче против «Юты Джаз» он набрал 60 очков — никому в истории не удавалось стол результативно попрощаться с сильнейшей лигой мира.

В «Лейкерс» Брайант играл под 8-м и 24-м номерами. О 24-м он мечтал изначально, однако в тот момент, когда Коби пришел в команду, тот был еще занят. Впоследствии баскетболист сменил «восьмерку» на номер своей мечты. По традиции, номера, под которыми выступали выдающиеся спортсмены в истории команды, выводят из обращения. Брайант стал первым, в честь которого из обращения вывели оба номера, под которыми он играл.

В 2018 году Коби Брайант стал лауреатом премии «Оскар». Этой наградой был отмечен короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол», в основу которого легло стихотворение, написанное Коби в момент окончания карьеры. В фильме его читал сам Брайант.

«Он был легендой баскетбола и всего мира»

Не только баскетбольный, но и весь спортивный мир потрясен гибелью Коби Брайанта.

«Семья НБА опустошена трагической смертью Кобе Брайанта и его дочери Джианны, — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер, — На протяжении 20 лет Кобе показывал нам, что возможно, когда выдающийся талант смешивается с абсолютной нацеленностью на победу. Он был одним из самых экстраординарных игроков в истории нашего спорта с легендарными достижениями: пять чемпионских титулов, награда MVP, 18 вызовов на Матч всех звезд, две золотые олимпийские медали. Но больше всего он запомнится тем, как вдохновлял людей по всему свету взять баскетбольный мяч и бороться изо всех сил. Он видел свою миссию в том, чтобы поделиться своей мудростью с будущими поколениями игроков, и особенно наслаждался тем, что передает свою любовь к баскетболу Джианне. Искренние соболезнования его жене Ванессе и их семье, «Лейкерс» и всему спортивному миру».

«Я любил Коби — он был для меня как младший брат. Мы часто разговаривали с ним, и я буду скучать по этим беседам. Он был яростным соперником, одним из величайших, творческой силой. А также — потрясающим отцом, который очень любил свою семью и гордился тем, как его дочь полюбила баскетбол», — сказал знаменитый баскетболист Майкл Джордан.

«Он был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря. Я знал его лично. Коби всегда хорошо ко мне относился. Мы встречались с ним три или четыре раза, он всегда узнавал меня и жал мне руку», — заявил российский хоккеист Александр Овечкин.

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Немйар посвятил Брайанту свой гол в матче с «Лиллем». В Instagram бразилец написал: «Грустный день для спорта, для фанатов и особенно для семьи и друзей Коби. Своими руками ты сделал себя легендой. Спасибо за то, что превозносишь спорт, Коби... Пусть Бог утешит сердца твоей семьи и друзей».

«У меня нет слов... Вся моя любовь направлена семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, как и немногие другие», — написал в Instagram аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси.

«Мне грустно слышать, что мы потеряли одного из великих. Коби Брайант был одним из величайших атлетов и вдохновлял многих, в том числе и меня. Я глубоко опечален за его семью и за людей во всем мире, которые смотрели на него. Пусть он и его дочь покоятся с миром», — это слова чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» британца Льюиса Хэмилтона.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который, будучи игроком НБА, играл против Брайанта, написал в Instagram: " Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!"

62-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», которая в это воскресенье состоялась, по стечению обстоятельств, на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс», началась с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

Президент США Дональд Трамп написал Трамп в Twitter: «Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и имел сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более трагичным, и я посылаю соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайанта. Пусть Бог будет со всеми вами!»