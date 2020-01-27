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На пожаре в Слуцком районе погибли двое мужчин

27.01.2020 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На пожаре в Слуцком районе погибли двое мужчин
Фото из открытых источников

Спасателей вызвали уже под утро. В сгоревшем доме проживал 52-летний неработающий мужчина, которого в сельисполкоме характеризуют положительно, сообщает БЕЛТА.

Личности двоих погибших, обнаруженных на месте ЧП, как и причина возгорания, устанавливаются. Проверку проводит Следственный комитет.

В эту же ночь еще два человека погибли на пожаре в Витебске. Горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Чкалова. 

На пожаре в Слуцком районе погибли двое мужчин
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Теги: Витебск
 
 
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Пожар имел место в жилом доме в агрогородке Ленино Слуцкого района в ночь на 26 января.
 
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