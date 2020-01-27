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Белтелерадиокомпании получила право на организацию X-Factor в Беларуси

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпании получила право на организацию X-Factor в Беларуси

Компания уже объявила национальный кастинг на участие в одном из известнейших шоу мира, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Белтелерадиокомпания стала обладателем прав на X-Factor на территории Беларуси и организатором шоу.

Накануне был объявлен национальный кастинг на участие в самом масштабном музыкальном проекте за историю белорусского ТВ.

— Наша команда уже совсем скоро проедет по крупным городам Беларуси и, конечно, оценит таланты в столице. У кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету, — отметили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

И добавили, что поклонникам и потенциальным конкурсантам стоит следить за анонсами компании.

Шоу X-Factor стало самым успешным в мире телевизионного шоу-бизнеса на планете. Дебютировал в британском эфире еще в 2004 году и завоевал сердца зрителей в разных уголках планеты. Всего же проект реализовали в 56 странах. 

sb.by
 
 
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Компания уже объявила национальный кастинг на участие в одном из известнейших шоу мира, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании. Белтелерадиокомпания...
 
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