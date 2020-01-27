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Названы опасные последствия бесснежной зимы

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы опасные последствия бесснежной зимы

Отсутствие снега зимой может привести к печальным последствиям. Такое заявление сделал эколог из Финляндии, глава Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен, передает телеканал Yle.

По его словам, отсутствие снежного покрова препятствует размножению комаров, поскольку этот процесс обычно происходит в прудах, которые образуются из-за таяния снега весной. А это, в свою очередь, лишит птиц, питающихся мошкарой и мелкими насекомыми, корма.

Кроме того, ученый предупредил, что из-за теплой зимы может быть низкий урожай черники летом.

mir24.tv
 
 
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Отсутствие снега зимой может привести к печальным последствиям. Такое заявление сделал эколог из Финляндии, глава Южно-Карельского института аллергологии и...
 
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