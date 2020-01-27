Названы опасные последствия бесснежной зимы

Источник материала: Вороновская газета





Отсутствие снега зимой может привести к печальным последствиям. Такое заявление сделал эколог из Финляндии, глава Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен, передает телеканал Yle.

По его словам, отсутствие снежного покрова препятствует размножению комаров, поскольку этот процесс обычно происходит в прудах, которые образуются из-за таяния снега весной. А это, в свою очередь, лишит птиц, питающихся мошкарой и мелкими насекомыми, корма.

Кроме того, ученый предупредил, что из-за теплой зимы может быть низкий урожай черники летом.

mir24.tv