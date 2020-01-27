|
Названы опасные последствия бесснежной зимы
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отсутствие снега зимой может привести к печальным последствиям. Такое заявление сделал эколог из Финляндии, глава Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен, передает телеканал Yle.
По его словам, отсутствие снежного покрова препятствует размножению комаров, поскольку этот процесс обычно происходит в прудах, которые образуются из-за таяния снега весной. А это, в свою очередь, лишит птиц, питающихся мошкарой и мелкими насекомыми, корма.
Кроме того, ученый предупредил, что из-за теплой зимы может быть низкий урожай черники летом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отсутствие снега зимой может привести к печальным последствиям. Такое заявление сделал эколог из Финляндии, глава Южно-Карельского института аллергологии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)