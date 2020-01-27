Певица Земфира возвращается к выступлениям. И снова приедет в Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





В 2016 году Земфира отказалась от гастрольных туров и фестивалей и выходила на сцену достаточно редко.

Однако на официальном сайте артистки уже появились даты концертов в 2020 году – среди них есть и фестивали.

Так, в июне Земфира станет хедлайнером фестиваля «Рок над Волгой». Он пройдет 27 июня в Самаре. На нем, кроме Земфиры, выступят группы «Би-2», «Мумий Тролль» и Papa Roach. Это будет возрождение фестиваля после шести лет молчания, так как последний раз он проходил в 2013 году.

Кроме Самары, Земфира также выйдет на сцену мероприятия Усадьба Jazz в Москве в конце мая. Певицу можно будет послушать 4-5 июля на фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге, где она заявлена как хэдлайнер.

Приятная новость есть и для белорусских поклонников Земфиры – в августе певица приедет в нашу страну и выступит в агрогородке Озерцо Минского района. Здесь 29 августа пройдет фестиваль The Vёska.

СБ