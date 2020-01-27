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Певица Земфира возвращается к выступлениям. И снова приедет в Беларусь
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В 2016 году Земфира отказалась от гастрольных туров и фестивалей и выходила на сцену достаточно редко.
Однако на официальном сайте артистки уже появились даты концертов в 2020 году – среди них есть и фестивали.
Так, в июне
Кроме Самары,
Приятная новость есть и для белорусских поклонников Земфиры – в августе певица приедет в нашу страну и выступит в агрогородке Озерцо Минского района. Здесь 29 августа пройдет фестиваль The Vёska.
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В 2016 году Земфира отказалась от гастрольных туров и фестивалей и выходила на сцену достаточно редко. Однако на официальном сайте артистки уже появились даты...
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