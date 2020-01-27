27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Уроженке Мира Марии Гильмовской в годы войны помогла выжить вера в то, «что все-таки должен быть конец всех этих ужасов»

Источник материала: Полымя

Память человеческая… Что мы без нее, кто мы тогда, если она не будет с нами всегда? Ответ прост, он как на ладони… Трагедия Холокоста огромна и, в свою очередь, дробится на тысячи эпизодов, что коснулись судеб многих людей, войдя в их личную жизнь бедой, связанной со страданием и болью души.





Довоенная жизнь в Мире не предвещала такой жуткой и бездушной развязки. В 20-30-е годы ХХ века в местечке насчитывалось более 3300 евреев. Большая их половина занималась торговлей. Евреям принадлежали магазины и лавки, в которых продавали продукты питания, бижутерию, одежду, посуду и многое другое. Достаточно насыщенной была культурная жизнь: устраивали вечера и танцы, представления драмкружка, а также концерты оркестра.

Вот как вспоминает детские годы, проведенные в местечке Мир до войны, Мери (Мария) Гильмовская, 1922 года рождения, узница мирского гетто, которой посчастливилось выжить: «Мой обычный день: школа, после школы встречалась с подругами, их было много, и все они были из бедных семей. Выносила для них из дома еду и вещи. Общественную организацию «Шомер» посещали после обеда 3-4 раза в неделю. Там было весело. Изредка в кино ходили. А в выходные дни по улице Виленской гуляли. С одной стороны обычно гуляли девочки, а с другой – студенты иешивы, которым не очень разрешали с нами общаться. А мы им «глазки строили». Я даже в одного влюбилась, свидания назначала».





Мария в своем интервью, видео которого было записано 24 января 1997 года сотрудниками Института Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии (США) и предоставлено музею «Замковый комплекс «Мир» в мае 2010 года, улыбается, вспоминая детские годы, но сразу меняется выражение ее лица, когда начинает рассказывать о войне. Ведь уже в июле 1941 года погиб отец, в ноябре того же года во время массовых расстрелов были убиты две сестры. Вот так ворвалась в ее жизнь война и молниеносно уничтожила спокойствие.

Сейчас на территории и вблизи г.п. Мир расположены 3 памятных знака на местах массовых захоронений расстрелянных жителей местечка во время Второй мировой войны: по улицам Танкистов, Октябрьской и в урочище Яблоновщина. Около 3000 человек навсегда остались лежать в огромных могилах. Это половина населения местечка Мир до войны… Немногим посчастливилось выжить во время массовых расстрелов в Мире, и те, кто выжил, были согнаны в гетто. Сначала оно находилось в самом местечке, затем было переведено в Мирский замок.













Мария Гильмовская со своей мамой тоже оказалась в гетто. Но ей, молодой девушке, которой на тот момент было всего 19 лет, хотелось жить: «И тут молодежь решила, что больше к ямам не пойдет. Решили, что примут оборону, будут стрелять, когда будет очередной погром. Это решили приблизительно 150 парней и 3 девушки. Я попала в их число. Поделили в башнях места, начали собирать булыжники, было кое-какое оружие, и мы ждали очередного погрома. Мы знали, что он скоро будет, так как гетто уже просуществовало около года. В окружных деревнях и местечках евреи были убиты. Но тут Освальд Руфайзен, который был евреем, но работал в местной полиции и помогал узникам раздобыть оружие, сменил свой план. Узнав, что в окружающихся лесах появились партизаны, решил, что люди из гетто могут спастись. И молодежь решила уйти. И мы ушли. Шли ночью и приблизились к близлежащему лесу. И тут разыгралась очередная трагедия. Пожилые люди, когда увидели, что уходит молодежь, тоже начали уходить. А руководители этой молодежной группы решили, что пожилых необходимо прогнать. Часть вернулась в замок, а часть начала оканчивать жизнь самоубийством. Начали перерезать вены, вешаться, причем это было на глазах у их детей. Моя мать осталась в гетто и потом погибла. Я ушла в лес».

Из донесения от 26 августа 1942 г. начальника жандармерии Барановичского округа коменданту жандармерии Беларуси об уничтожении евреев: «От комиссара Барановичского округа я получил задание предпринять все, что в моих силах, чтобы очистить от евреев округ, особенно сельскую местность. Проведенные в последние месяцы, более значительные, чем ранее, акции привели к тому, что большая часть бежала и присоединилась к бандитским группам. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему бегству, я устранил евреев в местечках Полонечка и Мир. Всего было расстреляно 719 евреев. Одновременно 320 евреев, которые ранее скрывались во время больших акций, были схвачены жандармскими постами и расстреляны согласно закону военного времени».





В лесу сбежавшим узникам пришлось столкнуться с новыми испытаниями, даже в партизанских отрядах. Мария Гильмовская вспоминает: «Меня дважды приговаривали к расстрелу. Один раз за то, что я купеческая дочь, что не подходит советской власти. Перед этим сказали, что иду на боевое задание, а ребятам был дан приказ – довести до определенного места и убить. Но они не сделали этого и привели меня обратно в отряд. Через некоторое время один парнишка из отряда решил украсть патроны из моей винтовки. Когда мальчик захотел их вынуть, был самострел. И его убило. Меня опять приговорили к расстрелу. Поместили в землянку, оставили патруль. Ребята, с которыми я ушла из гетто, спасли меня и привели в другой отряд «За Советскую Беларусь».

Именно в этом отряде Мария познакомилась со своим будущим мужем Львом Либерманом, который взял в свое отделение – в подрывную роту. День Победы она встретила в Минске. На тот момент Мария училась в мединституте, в который поступила в 1944 году.

После войны на протяжении 40 лет Мария Ильинична Либерман (Мери Гильмовская) проработала врачом-терапевтом в Вилейской областной больнице. Вырастила сына и дочь. В октябре 1989 года семья приняла решение переехать. Полгода пробыли в Италии, месяц – в Вене. 20 апреля 1990 г. прибыли в США, где и остались.

На вопрос: «Что вам помогло выжить в гетто?» Мария, не задумываясь, ответила: «Желание, по всей видимости, отомстить фашистам. Все мои родные погибли. У меня никого не осталось. И желание того, что все-таки должен быть конец всех этих ужасов».





Ольга НОВИЦКАЯ,

заместитель директора учреждения «Замковый комплекс «Мир»