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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 80

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 80

Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 80, количество заболевших превысило 2,7 тыс. человек, сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные властей.

Большинство случаев заражения (1423 заболевших и 76 погибших) по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр город Ухань, пишет ТАСС. В Пекине на данный момент выявлено 68 инфицированных, пишет ТАСС.

Эксперты советуют путешественникам уточнять эпидемиологическую обстановку в местах предполагаемой поездки, чаще мыть руки, употреблять бутилированную воду, использовать маски для защиты органов дыхания, отказаться от посещения массовых мероприятий и продовольственных рынков.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в Китае в конце декабря. Основный симптомы заболевания — высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, возраст умерших — от 48 до 89 лет.

СБ
 
 
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Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 80, количество заболевших превысило 2,7 тыс. человек, сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные властей....
 
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