Число жертв коронавируса в Китае выросло до 80

Источник материала: Вороновская газета





Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 80, количество заболевших превысило 2,7 тыс. человек, сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные властей.

Большинство случаев заражения (1423 заболевших и 76 погибших) по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр город Ухань, пишет ТАСС. В Пекине на данный момент выявлено 68 инфицированных, пишет ТАСС .

Эксперты советуют путешественникам уточнять эпидемиологическую обстановку в местах предполагаемой поездки, чаще мыть руки, употреблять бутилированную воду, использовать маски для защиты органов дыхания, отказаться от посещения массовых мероприятий и продовольственных рынков.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа , началась в Китае в конце декабря. Основный симптомы заболевания — высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, возраст умерших — от 48 до 89 лет.

СБ