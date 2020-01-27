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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 80
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 80, количество заболевших превысило 2,7 тыс. человек, сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные властей.
Большинство
Эксперты советуют путешественникам уточнять эпидемиологическую обстановку в местах предполагаемой поездки, чаще мыть руки, употреблять бутилированную воду, использовать маски для защиты органов дыхания, отказаться от посещения массовых мероприятий и продовольственных рынков.
Вспышка пневмонии, вызванной
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Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 80, количество заболевших превысило 2,7 тыс. человек, сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные властей....
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