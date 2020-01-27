Как правильно закончить отношения? Рассказывает психолог

Источник материала: Tut.by

Известный психолог Павел Зыгмантович написал пост в своем блоге , в котором ответил на вопросы читателей о том, как закончить отношения в паре правильно. Возможно ли это, читайте в этом материале.



Павел Зыгмантович / Фото: Вадим Замировский

— Когда люди задаются таким вопросом, то, видимо, предполагается, что есть некий тайно-секретный механизм, который позволит людям расстаться как-то правильно (знать бы еще, что это значит — правильно расстаться?).

На самом деле всё просто: нет никаких механизмов правильного расставания. Вообще никаких.

Более того, люди ведь, когда терзают «Яндекс», спрашивают совсем не о расставании. Здесь как всегда: люди хотят одного, но спрашивают совсем о другом.

Давайте начистоту…

На самом деле людей интересует, как избежать боли при расставании. То ли своей боли, то ли того, с кем происходит расставание (в последнем случае еще подразумевается вопрос «как мне не чувствовать вину?»).

Отвечаю — никак. Больно будет всегда.

Если у вас были длительные и интенсивные отношения (да хотя бы больше месяца), боль при расставании вам обеспечена.

Пожалуйста, понимайте одну простую вещь: расставание не является событием. Нельзя сказать себе: мол, мы расстались, все на этом, сердце, не боли. Нет. Расставание — это процесс, и процесс длительный.

Специально обученные психологи (конкретно — Синди Хазан и Филипп Шавер) давно установили, что расставание проходит в три этапа.



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Этапы завершения отношений

1. Отчаяние и тоска. Здесь человек то бегает по стенам из-за разрыва, то забивается в самый дальний угол и смотрит в стену. Длительность этапа зависит от качества отношений. Если в отношениях было много проблем, если проблемы были давно, то сей этап довольно-таки быстротечен. Если же отношения казались человеку хорошими, а разрыв наступил внезапно, то этот этап может изрядно затянуться.

2. Эмоциональное разъединение. Критерием наступления данного этапа является уменьшение времени, которое человек проводит в социальных сетях на странице бывшего партнера. Если на первом этапе человек оттуда не выползает, то теперь уже заходит всего пять-шесть раз в день. Все, другой человек уже волнует не так сильно. Началось эмоциональное разъединение.

3. Возвращение к нормальной жизни. Это еще не нормальная жизнь, но путь к ней. Количество проверок статуса бывшего партнера в социальной сети падает до одного-двух в неделю. Уже не только хочется, но и получается выбираться в люди, кино привлекает не только мелодраматическое. В общем, восстанавливается привычное поведение.

Длительность этапов разная, всё зависит от качества отношений, некоторых личностных особенностей и внезапности разрыва.

Впрочем, все не так уж плохо.



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Не доверяйте своим чувствам

Многие люди слишком доверяют своим чувствам. Например, им кажется, что с разрывом закончится вся их жизнь. На самом деле это не так.

Многочисленные исследования показали, что люди склонны переоценивать свою эмоциональную реакцию на события. Причем как положительные, так и отрицательные.

Например, люди, выигравшие действительно большие суммы денег в лотерею, через два месяца чувствуют себя ровно так же, как и до выигрыша.

Люди, получившие информацию о неизлечимой болезни (конкретно в этом исследовании — о ВИЧ-инфекции), через пять недель чувствуют себя ровно так же, как и до известия о болезни. Кстати, люди, у которых подозрение на ВИЧ не подтвердилось, через те же пять недель чувствуют себя — опять же! — ровно так же, как при извещении о подозрении на болезнь.

Таких исследований много, и в них всегда одно и то же: люди крайне плохо предсказывают длительность своих эмоциональных реакций на любые (подчеркиваю, на любые!) события.



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То же самое будет и с расставанием. Конечно, есть отдельные случаи, когда заноза сидит долго, но они относительно редки.

А в целом же жизнь устроена так: сначала при расставании будет больно, но потом пройдет.

Думаю, это самый полезный ответ на вопрос «как правильно расстаться?».

Подведем итог.

Правильного рецепта расставания нет. В любом случае вам будет больно — побольше или поменьше, но больно будет обязательно (однако рано или поздно боль пройдёт). При этом важно знать, что мы склонны переоценивать свою эмоциональную реакцию на любые события.

Что делать со всей этой информацией — не мне решать.