|
Неофициально: задержан директор Слуцкого сахарорафинадного комбината
27.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По неподтверждённой информации, силовики задержали директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных друг с другом источников.
Очевидцы рассказали, что в доме руководителя сахарного завода в субботу прошёл обыск. Мобильный телефон Николая Прудника сегодня недоступен, на предприятии отвечают: о его задержании ничего не известно.
— Николай Павлович в отпуске, он довольно закрытый человек, и я не знаю, собирался ли он за границу, — ответил SlutskGorod заместитель директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по экономике Валерий Налетов.
Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала
Однако в приёмной «Могилевхимволокна» сайту SlutskGorod ответили, что информация в прессе не соответствует действительности: Пётр Рудник не был задержан и в настоящий момент находится на своём рабочем месте.
Вероятнее всего, очевидцы не правильно услышали фамилию пассажиров, которых попросили покинуть развернувшийся в Гродно самолёт - Рудник, а не Прудник. Непроверенную информацию распространили белорусские соцсети и СМИ.
Источник, близкий к окружению Прудника, подтвердил SlutskGorod, что директор собирался лететь на отдых. Криштапович и Прудник - ровесники, оба руководили сахарными заводами более 15 лет и сейчас находятся в официальном отпуске.
Портал TUT.BY со ссылкой на местных жителей
SlutskGorod пытался дозвониться по пресс-служб Госпогранкомитета, Следственного комитета и КГБ - силовые ведомства ситуацию никак не комментируют. Местонахождение Николая Прудника в настоящий момент не известно, официальной информации по данному факту пока нет.
63-летний Николай Прудник родился и вырос в деревне Селище Слуцкого района. В 70-х годах пришёл работать на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» агрономом, в 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999-м году стал заместителем директора по сырью, а с 2004 занимает должность директора предприятия (
Слуцкий сахарорафинадный комбинат является одним из главных градообразующих предприятий, несколько лет подряд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в Слуцке был задержан директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николай Павлович Прудник. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)