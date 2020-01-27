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Неофициально: задержан директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

27.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Неофициально: задержан директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

По неподтверждённой информации, силовики задержали директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

Очевидцы рассказали, что в доме руководителя сахарного завода в субботу прошёл обыск. Мобильный телефон Николая Прудника сегодня недоступен, на предприятии отвечают: о его задержании ничего не известно.

— Николай Павлович в отпуске, он довольно закрытый человек, и я не знаю, собирался ли он за границу, — ответил SlutskGorod заместитель директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по экономике Валерий Налетов.

Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала новость о самолёте «Белавиа», который развернули в Польше, чтобы вернуть в Беларусь директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича и якобы гендиректора «Могилевхимволокно» Петра Рудника.

Однако в приёмной «Могилевхимволокна» сайту SlutskGorod ответили, что информация в прессе не соответствует действительности: Пётр Рудник не был задержан и в настоящий момент находится на своём рабочем месте.

Вероятнее всего, очевидцы не правильно услышали фамилию пассажиров, которых попросили покинуть развернувшийся в Гродно самолёт - Рудник, а не Прудник. Непроверенную информацию распространили белорусские соцсети и СМИ.

Источник, близкий к окружению Прудника, подтвердил SlutskGorod, что директор собирался лететь на отдых. Криштапович и Прудник - ровесники, оба руководили сахарными заводами более 15 лет и сейчас находятся в официальном отпуске.

Портал TUT.BY со ссылкой на местных жителей пишет, что в субботу на Городейском комбинате также проходил обыск, кабинет руководителя в настоящий момент опечатан. Также в соцсетях сообщается о задержании вечером 24 января директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова - якобы за взятку в 20 000$.

SlutskGorod пытался дозвониться по пресс-служб Госпогранкомитета, Следственного комитета и КГБ - силовые ведомства ситуацию никак не комментируют. Местонахождение Николая Прудника в настоящий момент не известно, официальной информации по данному факту пока нет.

63-летний Николай Прудник родился и вырос в деревне Селище Слуцкого района. В 70-х годах пришёл работать на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» агрономом, в 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999-м году стал заместителем директора по сырью, а с 2004 занимает должность директора предприятия (источник - СБ). По информации SlutskGorod, в 2020 году он должен был уйти на пенсию.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат является одним из главных градообразующих предприятий, несколько лет подряд признавался лучшим сахарным заводом в ЕАЭС.


Slutsk-Gorod.by
Фото: СТВ

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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В пятницу в Слуцке был задержан директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николай Павлович Прудник. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных...
 
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