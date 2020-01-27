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В Бобруйске бесправник на Volkswagen устроил аварию и скрылся: пострадал 6-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Малолетний ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Бобруйске. Об этом
Авария произошла вечером 25 января на улице Гоголя. Установлено, что водитель Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Орджоникидзе в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. При развороте он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Peugeot 206.
В результате ДТП 6-летний пассажир Peugeot, который находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Водитель Volkswagen с места аварии скрылся, однако позже сам пришел в милицию. Предварительно установлено, что 59-летний мужчина водительского удостоверения никогда не получал, на момент совершения ДТП был трезв.
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59-летний водитель Volkswagen водительского удостоверения никогда не получал, на момент совершения ДТП был трезв.
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