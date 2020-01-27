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В Минской области за выходные под колесами авто погибли три пешехода

27.01.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в Минской области под колесами авто погибли три человека, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Первая авария произошла 25 января, около 05.00, на улице Фоминых в Дзержинске. Здесь 20-летний водитель Renault Logan сбил 43-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

В этот же день вечером пешеход погиб в Стародорожском районе. Установлено, что 34-летний водитель Skoda Octavia ехал по трассе Р91 Осиповичи — Барановичи и сбил 31-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте.

В ночь на 26 января в Крупском районе под колесами автомобиля погиб 33-летний житель Витебской области. По предварительной информации, 25-летний водитель Audi 80 ехал по автодороге Н8665 Нача — Заполье. Выезжая на трассу М1, он переехал лежавшего посреди проезжей части мужчину. От полученных травм последний скончался на месте.

Во всех случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

 
 
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Во всех случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.
 
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