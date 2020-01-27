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Беларусь набрала долгов и продолжает брать. Грозит ли стране дефолт?
Источник материала: Партизан
В декабре прошлого года госдолг Беларуси превысил 43 миллиарда рублей и продолжает расти, притом что последние 8 лет правительство выплачивает больше 3 миллиардов долларов ежегодно.
Что такое государственный долг?
Это сумма задолженности государства перед отечественными и иностранными кредиторами. Если правительство больше тратит, чем зарабатывает, естественно, ему приходится за счет чего-то покрывать нехватку средств.
Страны берут кредиты для различных нужд: покрыть дефицит бюджета, для развития инфраструктуры, инвестиций и даже для того, чтобы поддержать финансовую систему. Долги государства перед резидентами называют внутренним госдолгом, а то, что оно должно иностранным организациям, банкам, компаниям и странам, — внешним госдолгом.
Беларусь брала кредиты на самые разные цели: для того, чтобы поддержать финансовую стабильность, валютный курс, для инвестиций в реальный сектор экономики, на развитие инфраструктуры.
Какой госдолг у Беларуси?
В декабре прошлого года общий государственный долг Беларуси составил 43,7 млрд рублей. Внешний госдолг — 16,6 млрд долларов.
Больше всего Беларусь должна России, Китаю, Евразийскому фонду стабилизации и развития, держателям белорусских еврооблигаций и Всемирному банку.
В 2020 году правительство погасит почти 6 млрд рублей долга. 3,7 млрд вернет иностранным кредиторам, 2,2 млрд — отечественным. Причем для оплаты большей части долга планируется взять новые кредиты.
Тем не менее за счет новых заимствований к концу 2020 года госдолг все равно вырастет до рекордных 54,4 млрд рублей.
Подождите. Правительство набрало долгов, оно и будет отдавать. При чем тут я?
Деньги на обслуживание госдолга, то есть выплату процентов, идут из республиканского бюджета, который формируется в том числе из налогов. Получается, что проценты за кредиты страны выплачиваются за налоги населения и бизнеса. В этом году из казны уплатят почти 2,8 млрд рублей.
Представьте, каждый десятый расходованный из республиканского бюджета рубль пойдет не на образование, медицину или улучшение инфраструктуры, а будет перечислен тем, кому Беларусь задолжала.
Чем под больший процент берутся кредиты, тем больше придется выделять на их уплату денег из бюджета.
Зачем вообще странам брать кредиты?
Когда экономика работает без привлечения кредитных ресурсов, она развивается медленней. Ведь для инвестиций в этом случае приходится годами самостоятельно накапливать ресурсы и потом еще долго ждать отдачи. Если правительство страны уверено, что экономика будет расти, то есть смысл привлекать кредиты для инвестиций в ту же инфраструктуру, в человеческий капитал. Тогда, постепенно их отдавая, страна одновременно получает отдачу от своих усилий.
Тем не менее любой долг влияет на экономический рост. Экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович отмечает, что на начальной стадии привлечение кредитов способствует росту экономики. Но когда долг достигает определенного уровня, его влияние меняется на негативное.
Если экономика растет не очень активно, а государство продолжает брать новые кредиты, в какой-то момент их обслуживание становится слишком дорогим. В итоге накопленные кредиты уже не помогают экономике развиваться, а тормозят ее.
И тогда кредиторы начинают сомневаться, сможет ли страна обслуживать все эти долги. Значит, условия выдачи кредитов становятся менее привлекательными.
Такой размер госдолга — это страшно? Знаю, что есть страны, где он намного выше
Сам по себе госдолг не так страшен в том случае, если экономика страны работает и развивается. Куда важней — его соотношение к ВВП. По последним данным, белорусский госдолг составляет 36% к ВВП.
По мнению экономистов, пока госдолг не достиг назначенного властями порога — 45% к ВВП, — он не принесет экономике больших проблем.
Плюс к этому важны условия, на которых он принят, под какие ставки, на какой срок, в какой валюте. Если у страны долг кажется большим, но экономика функционирует успешно и кредиторы готовы давать ей новые деньги под низкий процент, это признак здоровой экономики и доверия к ней. Соответственно, она без больших усилий сможет постепенно выполнять долговые обязательства.
Как видно из данных выше, Беларусь сейчас переживает такой этап, когда выполнить обязательства по старым долгам удается за счет новых. С одной стороны, мы не единственные, кто оказывается в такой ситуации, новые кредиты для рефинансирования старых пока удается находить.
Но с другой стороны, экономика страны растет медленней, чем планировало правительство, экспорт отечественной продукции, который приносит валюту, сокращается, а по бюджету уже не удается свести дебет с кредитом и приходится тратить накопления.
Получается, что свободных денег на долговые выплаты нет, приходится брать новые, чтобы расплатиться со старыми.
А если взять и напечатать денег? Ими и рассчитаемся!
В Беларуси больше 90% накопившегося долга номинировано в иностранной валюте, в основном в долларах. В Беларуси их не напечатаешь. Можно, конечно, включить станок для того, чтобы получить больше белорусских рублей. Вот только шансов конвертировать их потом в валюту — практически никаких.
Валюту в страну приносит экспорт товаров и услуг. Но сейчас у компаний, торгующих на внешних рынках, все идет не так радужно, чтобы они могли продавать такой объем заработанных долларов.
Но вопрос не только в этом. Есть одно из важнейших правил экономики — печатание денег для решения проблем приводит к более серьезным последствиям. Каждый раз, когда Нацбанк вынуждали напечатать лишние деньги, это неизбежно приводило к обесцениванию рубля, резкому росту стоимости иностранных валют, сильной инфляции и в итоге сильно ухудшало благосостояние населения.
Так что Нацбанк зарекся включать печатный станок без экономически обоснованных причин.
Так что есть два варианта расплачиваться по валютным долгам: активней зарабатывать валюту или продолжать брать новые кредиты.
У нас же есть ЗВР. Не лучше ли расплатиться с долгами этими средствами, чем рефинансировать?
Справедливости ради стоит отметить, что рефинансирование долгов — привычное дело для многих стран. Задача в том, чтобы рассчитаться со старыми долгами с привлечением новых средств на более выгодных условиях. Например, отдать старый краткосрочный кредит, который брали под высокий процент, позаимствовав для этого у новых партнеров средства на более выгодных условиях.
Но даже если бы Минск решил расплатиться со всеми долгами разом, у него бы это не вышло. Медленный рост экономики не позволяет рассчитываться с долгами без привлечения новых кредитов.
А в запасе, точнее — золотовалютных резервах, есть только 9,4 млрд долларов. Эти запасы расходуются только в экстренном случае. Более того, стране без таких запасов будет непросто взять в долг в случае необходимости.
Поэтому правительство и решило в ближайшие годы четверть долгов и проценты по кредитам отдавать своими силами, а 75% − рефинансировать.
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