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«Рожать в старости ребенка - придурь»: Михаил Боярский осудил возрастных мам
Источник материала: Tut.by
70-летний Михаил Боярский выступил против рождения детей супругами в зрелом возрасте. Артист в эфире передачи «Ты не поверишь» заявил, что ему это не нужно,
В последнее время всё больше звезд решаются стать родителями в пенсионном возрасте. Михаил Сергеевич категорически против этой тенденции. Главный «мушкетер» страны убежден, что рожать нужно в молодости, а не «на старости лет».
— Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу, — высказался актер .
Журналисты поинтересовались у Боярского, как бы он отреагировал, если бы его супруга, 67-летняя Лариса Луппиан захотела родить еще одного ребенка. «Значит, у нее не все в порядке с мозгами», — ответил Михаил Сергеевич.
Напомним, у супругов двое детей: 40-летний депутат Государственной думы Сергей Боярский и 34-летняя актриса Елизавета Боярская. У Сергея две дочери — Екатерина и Александра. Елизавета воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.
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В последнее время всё больше звезд решаются стать родителями в пенсионном возрасте.
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