ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рожать в старости ребенка - придурь»: Михаил Боярский осудил возрастных мам

27.01.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

70-летний Михаил Боярский выступил против рождения детей супругами в зрелом возрасте. Артист в эфире передачи «Ты не поверишь» заявил, что ему это не нужно, передает cosmo.


Фото с сайта showbiz-world.ru

В последнее время всё больше звезд решаются стать родителями в пенсионном возрасте. Михаил Сергеевич категорически против этой тенденции. Главный «мушкетер» страны убежден, что рожать нужно в молодости, а не «на старости лет».

— Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу, — высказался актер .

Журналисты поинтересовались у Боярского, как бы он отреагировал, если бы его супруга, 67-летняя Лариса Луппиан захотела родить еще одного ребенка. «Значит, у нее не все в порядке с мозгами», — ответил Михаил Сергеевич.

Напомним, у супругов двое детей: 40-летний депутат Государственной думы Сергей Боярский и 34-летняя актриса Елизавета Боярская. У Сергея две дочери — Екатерина и Александра. Елизавета воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время всё больше звезд решаются стать родителями в пенсионном возрасте.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае от коронавируса погибли 80 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика