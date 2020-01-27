ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае от коронавируса погибли 80 человек

27.01.2020 10:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. За день число жертв коронавируса в Китае увеличилось на треть. В списке погибших уже 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницах – более двух с половиной тысяч граждан. 

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

В Китае от коронавируса погибли 80 человек

У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов  закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

На борьбу со смертельным вирусом власти КНР выделили более 43 миллионов долларов, в частности на строительство специализированных больниц. Возведение первой будет завершено уже ко второму февраля.

В Китае от коронавируса погибли 80 человек

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Тем временем, география распространения пневмонии нового типа расширяется: случаи заражения зарегистрированы в Японии, на Тайване, в США, Франции, Канаде. На территории стран СНГ случаев заболевания пока не выявлено. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. За день число жертв коронавируса в Китае увеличилось на треть. В списке погибших уже 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика