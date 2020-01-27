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В почте Mail.ru произошел глобальный сбой

27.01.2020 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В почте Mail.ru произошел массовый сбой — пользователи сообщают об ошибках при выполнении входа в свои профили. Это подтверждает сервис downdetector.ru.


Скриншот с сайта downdetector.ru

Судя по карте сбоев, проблемы в основном испытывают на территории России, но в Беларуси затруднения также есть. Пользователи сообщают, что при попытке входа в почту на экране появляется сообщение о том, что их аккаунтов не существует. Если попытаться восстановить пароль, ситуация не изменяется. Зарегистрировать новый профиль также не выходит.

О причинах произошедшего и сроках восстановления доступа к почте представители Mail.ru пока не сообщают.

 
 
Ссылка на источник 1634
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